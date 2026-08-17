"Starke Reaktion gezeigt" - Fallersleben schlägt SVG Göttingen 1:0

Der VfB Fallersleben hat nach der deutlichen Niederlage zum Saisonauftakt eine Reaktion gezeigt und sein Heimspiel gegen die SVG Göttingen 07 mit 1:0 gewonnen. Die SVG konnte den Auftaktsieg also nicht veredeln.
Fallerslebens Teammanager Davide Albanese zeigte sich vor allem mit dem veränderten Auftreten seiner Mannschaft zufrieden. „Das Wichtigste vorweg ist, dass die Jungs eine sehr starke Reaktion gezeigt haben im Gegensatz zum Spiel von letzter Woche.“ Seine Mannschaft sei „kämpferisch und spielerisch wie ausgewechselt“ gewesen. „Der Biss war da, wir waren in den Zweikämpfen präsent und wir haben uns Chancen erspielt und erarbeitet.“
Allerdings kam auch Göttingen zu Möglichkeiten. SVG-Trainer Andre Weide sah insbesondere im ersten Durchgang Chancen für seine Mannschaft, gleichzeitig musste aber auch der eigene Torhüter eingreifen. Für ihn entwickelte sich insgesamt eine ausgeglichene Begegnung: „Aus meiner Sicht war es so ein typisches 0:0-Spiel."
Auch Albanese räumte ein, dass die Gäste ihre Gelegenheiten hatten. „Göttingen hatte schon die ein oder andere Torchance, die unser Keeper dann wieder mal vereitelt hat.“ Dabei hob der Teammanager besonders Niklas Wienhold hervor: „Niklas Wienhold hat uns letzte Woche vor einer zweistelligen Niederlage bewahrt und diese Woche hat er die Null gehalten.“
Die Entscheidung fiel schließlich in der 71. Minute. Der zwölf Minuten zuvor eingewechselte Messina traf zum 1:0 für Fallersleben. Aus Sicht Weides war gerade die Entstehung des entscheidenden Treffers besonders ärgerlich. „Am Ende ist es halt ein blöder Standard, bei dem dann abgestaubt wird. Da hat der VfB es einfach ein bisschen mehr erzwungen als wir.“
Eine Antwort gelang Göttingen anschließend nicht mehr. Damit blieb es beim knappen Heimsieg für Fallersleben. Albanese sah die drei Punkte aufgrund der deutlichen Leistungssteigerung als verdient an: „Man kann stolz auf die Reaktion der Jungs sein. Dementsprechend würde ich auch sagen, dass sie sich durch diese Leistungssteigerung und durch diese Leistung, die sie an den Tag gelegt haben, den Sieg auch verdient haben.“
Für Weide war die Niederlage dagegen besonders bitter. „0:1 ist natürlich verdammt ärgerlich und auch auf jeden Fall vermeidbar gewesen.“ Dennoch richtete er den Blick nach vorne: „Wir dürfen die Köpfe jetzt nicht in den Sand stecken.“Gleichzeitig gratulierte er dem Gegner und attestierte Fallersleben eine „vernünftige Mannschaft, die auf jeden Fall noch einige Punkte sammeln wird“. In der Vorsaison konnte die SVG noch beide direkten Duelle gewinnen. Nun zeigte Fallersleben, dass es auch andersrum geht.
Nach sieben Gegentoren im vorherigen Ligaspiel freute sich Fallersleben besonders über die weiße Weste. „Die Null war uns auch sehr wichtig nach den sieben Toren in der letzten Woche“, erklärte Albanese. Nun soll die gezeigte Leistung bestätigt werden: „Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt daran anknüpfen, dass wir in der nächsten Woche weiter so hart arbeiten wie letzte Woche und diese kämpferischen Leistungen auch bestätigen können.“ Gleichzeitig betonte er noch, dass die SVG ein "menschlich sehr angenehmer Gegner war".