"Starke Reaktion gezeigt" - Fallersleben schlägt SVG Göttingen 1:0 Joker bringt den Siegtreffer von NK · Heute, 12:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lea Bindewald

Der VfB Fallersleben hat nach der deutlichen Niederlage zum Saisonauftakt eine Reaktion gezeigt und sein Heimspiel gegen die SVG Göttingen 07 mit 1:0 gewonnen. Die SVG konnte den Auftaktsieg also nicht veredeln.

Fallerslebens Teammanager Davide Albanese zeigte sich vor allem mit dem veränderten Auftreten seiner Mannschaft zufrieden. „Das Wichtigste vorweg ist, dass die Jungs eine sehr starke Reaktion gezeigt haben im Gegensatz zum Spiel von letzter Woche.“ Seine Mannschaft sei „kämpferisch und spielerisch wie ausgewechselt“ gewesen. „Der Biss war da, wir waren in den Zweikämpfen präsent und wir haben uns Chancen erspielt und erarbeitet.“

Allerdings kam auch Göttingen zu Möglichkeiten. SVG-Trainer Andre Weide sah insbesondere im ersten Durchgang Chancen für seine Mannschaft, gleichzeitig musste aber auch der eigene Torhüter eingreifen. Für ihn entwickelte sich insgesamt eine ausgeglichene Begegnung: „Aus meiner Sicht war es so ein typisches 0:0-Spiel."

Auch Albanese räumte ein, dass die Gäste ihre Gelegenheiten hatten. „Göttingen hatte schon die ein oder andere Torchance, die unser Keeper dann wieder mal vereitelt hat.“ Dabei hob der Teammanager besonders Niklas Wienhold hervor: „Niklas Wienhold hat uns letzte Woche vor einer zweistelligen Niederlage bewahrt und diese Woche hat er die Null gehalten.“ Joker Messina erzielt den goldenen Treffer Die Entscheidung fiel schließlich in der 71. Minute. Der zwölf Minuten zuvor eingewechselte Messina traf zum 1:0 für Fallersleben. Aus Sicht Weides war gerade die Entstehung des entscheidenden Treffers besonders ärgerlich. „Am Ende ist es halt ein blöder Standard, bei dem dann abgestaubt wird. Da hat der VfB es einfach ein bisschen mehr erzwungen als wir.“