Starke Reaktion des Spitzenreiters Kreisliga A: Der TuS Ahbach zeigt beim 5:0-Erfolg gegen die SG Weinsheim/Schwirzheim/Olzheim die passende Antwort auf das enttäuschende 3:3 bei Schlusslicht SG Preist und hat jetzt die Herbstmeisterschaft zum Greifen nahe.

Anders als im jüngsten Gastspiel in Orenhofen gegen das Schlusslicht SG Preist (3:3) ließ der Ligaprimus TuS Ahbach diesmal nichts anbrennen und sicherte sich mit einer Topleistung gegen ein ersatzgeschwächtes Gästeteam drei wichtige Punkte im Titelkampf. Mit dem klaren und zu keiner Zeit gefährdeten 5:0 gegen die SG Weinsheim nimmt das Team der beiden Trainer Daniel Lochen und Mario Etteldorf Kurs auf die Herbstmeisterschaft.

Hier geht's zur Bildergalerie

Ahbachs Trainer Daniel Clausen sah eine „starke Reaktion der gesamten Mannschaft, die wir klar eingefordert hatten. Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute am Drücker, es gab nie irgendwelche Zweifel am Sieg. Bis auf eine Phase in der ersten Halbzeit hatten wir Weinsheim komplett im Griff. Es war von allen eine Topleistung“.