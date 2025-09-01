Starke Reaktion - Baiershofen bezwingt Holzheim

Nach dem enttäuschenden Saisonstart wollte Grün-Weiß Baiershofen im ersten Heimspiel der Saison ein anderes Gesicht zeigen. Die Vorzeichen standen allerdings nicht optimal, da mehrere Spieler verletzungs- oder urlaubsbedingt fehlten. Der Kreisligaabsteiger SV Holzheim reiste als Favorit an.
Vor 200 Zuschauern zeigte die Heimelf eine kompakte, disziplinierte Mannschaftsleistung und ließ die Holzheimer nicht ins Spiel finden.
Angeführt vom sehr starken, reaktivierten „Sechser“ Johannes Reitschuster präsentierte sich die Defensive kompakt und ließ den Gästen nur wenige Chancen. Nach vorne setzte Grün-Weiß immer wieder Nadelstiche und belohnte sich noch vor der Pause: In der 39. Minute traf Routinier Fabian Röller nach einer Ecke zur Führung, nur fünf Minuten später erzielte Kapitän Gabriel Streil mit einem strammen Schuss aus 25 Metern das 2:0.
Im zweiten Durchgang verwaltete Baiershofen den Vorsprung clever und brachte den verdienten Heimsieg souverän über die Zeit. Damit sicherte sich die Mannschaft die ersten drei Punkte der Saison und setzte somit ein Ausrufezeichen.
Am kommenden Spieltag reist Grün-Weiß Baiershofen zur TGB Günzburg.