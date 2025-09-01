Starke Reaktion - Baiershofen bezwingt Holzheim

Nach dem enttäuschenden Saisonstart wollte Grün-Weiß Baiershofen im ersten Heimspiel der Saison ein anderes Gesicht zeigen. Die Vorzeichen standen allerdings nicht optimal, da mehrere Spieler verletzungs- oder urlaubsbedingt fehlten. Der Kreisligaabsteiger SV Holzheim reiste als Favorit an.

Vor 200 Zuschauern zeigte die Heimelf eine kompakte, disziplinierte Mannschaftsleistung und ließ die Holzheimer nicht ins Spiel finden.