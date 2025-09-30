Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Florian Würthele
Starke Quecken trumpfen gegen spielstarke Regensburger auf
Schon in den Anfangsminuten des Nachholspiels am Dienstagabend entwickelte sich im Erlanger Süden eine ansehnliche Begegnung. Beide Teams suchten früh den Weg nach vorne, ohne jedoch zwingend gefährlich zu werden. Die erste Chance hatte Rippert nach drei Minuten, sein Schuss aus halbrechter Position ging jedoch über das Tor. Sommer, der sein Startelfdebüt feierte, setzte nach 16 Minuten ein Ausrufezeichen, zielte aber knapp drüber. Die Fortuna blieb in dieser Phase offensiv aktiv, doch es fehlte die Präzision im letzten Pass. Mit zunehmender Spieldauer rückte die Regensburger Defensive kompakter, sodass die Partie bis zur Pause ohne große Aufreger blieb.
Nach dem Seitenwechsel brachte Jassmann frischen Schwung ins Eltersdorfer Spiel – und der machte sich sofort bemerkbar. In der 48. Minute setzte er sich über die linke Seite stark durch, seine Hereingabe fand über Umwege Perera, der eiskalt zum 1:0 vollendete. Nur wenig später kombinierten sich Renner und Rippert sehenswert bis in den Strafraum, der Abschluss wurde jedoch geblockt. Es entwickelte sich nun ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Perera verpasste nach einer Stunde seinen zweiten Treffer, ehe kurz darauf Jassmann ebenfalls scheiterte.
Eine Schlüsselszene folgte in der 65. Minute, als Perera im Strafraum gefoult wurde. Kapitän Göbhardt übernahm die Verantwortung, scheiterte jedoch mit einem misslungenen Lupfer. Nur wenige Minuten später machte er seinen Fehler wieder gut: An der rechten Seite ließ er zwei Gegenspieler stehen und traf wuchtig ins Eck zum 2:0 (69.). Doch die Entscheidung war damit noch nicht gefallen. Ziegler verkürzte nach einer schnellen Aktion über die rechte Seite von Morina in der 79. Minute auf 2:1. In der Schlussphase warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, doch die Quecken verteidigten konzentriert und ließen nur noch einen ungefährlichen Distanzschuss zu.
Bernd Eigner: „In der ersten Halbzeit war es ein offenes Spiel. Fortuna ist stärker ins Spiel gekommen als wir, hat uns in den ersten zehn Minuten ordentlich durchgewirbelt. Hüben wie drüben waren Chancen Mangelware. Wir wussten, dass wir in der zweiten Halbzeit ein Stück weit nachlegen können. Die Jungs, die eingewechselt wurden, haben es hervorragend gemacht. Nach dem 1:0 hätten wir früher das 2:0 machen müssen. Klar war, dass wir gegen Fortuna als eine der besten Offensiven der Liga nicht alles wegverteidigen können. Insgesamt ist es ein verdienter Sieg. Gegen einen schwer bespielbaren Gegner mussten wir heute alles in die Waagschale werfen. Deshalb Kompliment an meine Mannschaft.“