Starke Quecken trumpfen gegen spielstarke Regensburger auf

Schon in den Anfangsminuten des Nachholspiels am Dienstagabend entwickelte sich im Erlanger Süden eine ansehnliche Begegnung. Beide Teams suchten früh den Weg nach vorne, ohne jedoch zwingend gefährlich zu werden. Die erste Chance hatte Rippert nach drei Minuten, sein Schuss aus halbrechter Position ging jedoch über das Tor. Sommer, der sein Startelfdebüt feierte, setzte nach 16 Minuten ein Ausrufezeichen, zielte aber knapp drüber. Die Fortuna blieb in dieser Phase offensiv aktiv, doch es fehlte die Präzision im letzten Pass. Mit zunehmender Spieldauer rückte die Regensburger Defensive kompakter, sodass die Partie bis zur Pause ohne große Aufreger blieb.

Nach dem Seitenwechsel brachte Jassmann frischen Schwung ins Eltersdorfer Spiel – und der machte sich sofort bemerkbar. In der 48. Minute setzte er sich über die linke Seite stark durch, seine Hereingabe fand über Umwege Perera, der eiskalt zum 1:0 vollendete. Nur wenig später kombinierten sich Renner und Rippert sehenswert bis in den Strafraum, der Abschluss wurde jedoch geblockt. Es entwickelte sich nun ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Perera verpasste nach einer Stunde seinen zweiten Treffer, ehe kurz darauf Jassmann ebenfalls scheiterte.