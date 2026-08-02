Starke Premiere des VfB bleibt unbelohnt

Der Aufsteiger hält gegen den TSV Steinbach lange auf Augenhöhe mit. – Foto: Marcel Lorenz

Main-Taunus. Der VfB Unterliederbach hat zum Auftakt seiner ersten Verbandsliga-Saison trotz einer engagierten Leistung eine 0:3-Heimniederlage gegen den TSV Steinbach II hinnehmen müssen. Das Ergebnis fiel am Ende deutlicher aus, als es der Spielverlauf vermuten ließ. Lange begegnete der Aufsteiger dem favorisierten Gegner auf Augenhöhe und verpasste sogar mehrfach die Führung, ehe Steinbach seine individuelle Klasse in der Schlussphase ausspielte.

Von Beginn an zeigte der VfB Unterliederbach, dass er sich in der Verbandsliga nicht verstecken wollte. Gegen die spielstarke Zweitvertretung des Regionalligisten hielt der Aufsteiger gut dagegen und setzte selbst offensive Akzente.

Die größte Chance gehörte sogar den Gastgebern. Gleich zweimal verhinderte das Aluminium den möglichen Führungstreffer für den VfB. „Wir haben leider durch zwei Alutreffer die Führung verpasst“, ärgerte sich der sportliche Leiter Patrick Barnes nach der Partie.

Auch defensiv präsentierte sich Unterliederbach über weite Strecken konzentriert und ließ gegen den Favoriten nur wenig zu. So entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der sich beide Mannschaften lange neutralisierten.

Steinbach nutzt Chancen eiskalt

Je länger die Partie dauerte, desto mehr machte sich jedoch die Qualität der Gäste bemerkbar. In der 73. Minute war es schließlich Amin Husovic, der den Bann brach und den TSV Steinbach II mit 1:0 in Führung brachte. Nur vier Minuten später legten die Gäste nach. Benit Dinaj erhöhte in der 77. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte erneut Husovic, der in der 86. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den 3:0-Endstand herstellte.

Positive Stimmung trotz Niederlage

Auch wenn der Auftakt ohne Punkte blieb, überwog beim VfB Unterliederbach die Zufriedenheit mit der gezeigten Leistung. Barnes zog trotz der Niederlage ein positives Fazit.„Wir sind trotz der Niederlage mit der Leistung des Teams super zufrieden“, erklärte der sportliche Leiter. Für Barnes unterstreicht das Ergebnis zudem die Qualität des Gegners. „Steinbach zähle ich auf jeden Fall zu den Aufstiegsfavoriten. Dafür haben wir uns als Aufsteiger sehr gut verkauft.“

Entsprechend richtet sich der Blick beim Verbandsliga-Neuling bereits auf die kommenden Aufgaben. „Wir werden die positiven Dinge von heute mitnehmen und den vollen Fokus auf die kommende Aufgabe legen“, betonte Barnes.