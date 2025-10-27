Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
– Foto: Emm Err
Starke Phase nach der Pause, keine Punkte – Lorch scheitert an Bargau
Aus Lorcher Sicht präsentierte sich das Spiel wie das Wetter – launisch und wechselhaft. Doch während über dem Goldwasen ein Regenbogen aufleuchtete, blieb das erhoffte glückliche Ende für die Sportfreunde aus.
– Foto: Emm Err
Beide Mannschaften hielten sich nicht mit vorsichtigem Abtasten auf. Vor allem die Gäste bedrängten das Sportfreunde-Tor früh und sorgten für Vollbeschäftigung der Lorcher Defensive. Nach drei Minuten bot sich aber die erste große Konterchance für Weida, der erfolgreiche Abschluss blieb aber aus.
In der Folge spielte sich das Geschehen überwiegend in der Lorcher Hälfte ab. Lorch setzte über Umschaltmomente einzelne Nadelstiche, konnte die entstehenden Räume jedoch nicht nutzen, so in der 18. Minute, als Paul Waibels Schuss noch geblockt wurde.
In der 30. Minute fiel der Führungstreffer für die Gäste: Nach einer Ecke stand Auer goldrichtig und versenkte beherzt zum 0:1. Der Rückstand wirkte wie ein Weckruf auf die Goldwasenelf, die nun ihrerseits auf einen Treffer drängte. Ein Pass von Gottheit zwei Minuten später erwischte Röhricht zu ungünstig, kurz vor Pausenpfiff rutschte Manuel Nusser knapp am Ball vorbei.
Nach dem Seitenwechsel drehte sich das Spielbild: Die Goldwasenelf drückte nun, und in der 70. Minute fiel der längst überfällige Ausgleich. Weida setzte sich über links durch, sein Zuspiel fand den eingewechselten Niklas Hinderer, der sicher vollendete.
– Foto: Thomas Nast
Der Torjubel im Goldwasen war noch nicht verhallt, da stellte Benjamin Klement postwendend die erneute Gästeführung her, wenige Minuten später erhöhte der selbe Schütze gar zum 1:3. Lorch zeigte sich davon sichtlich getroffen und tat sich schwer, wieder ins Spiel zu finden. In der 88. Minute sorgte Auer mit seinem zweiten Treffer für den 1:4-Endstand.
– Foto: Emm Err
Am Ende bleibt festzuhalten: Hinderers Ausgleich brachte Hoffnung, doch der Favorit antwortete eiskalt und behielt die Oberhand.