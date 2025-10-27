Starke Phase nach der Pause, keine Punkte – Lorch scheitert an Bargau

Aus Lorcher Sicht präsentierte sich das Spiel wie das Wetter – launisch und wechselhaft. Doch während über dem Goldwasen ein Regenbogen aufleuchtete, blieb das erhoffte glückliche Ende für die Sportfreunde aus.

Beide Mannschaften hielten sich nicht mit vorsichtigem Abtasten auf. Vor allem die Gäste bedrängten das Sportfreunde-Tor früh und sorgten für Vollbeschäftigung der Lorcher Defensive. Nach drei Minuten bot sich aber die erste große Konterchance für Weida, der erfolgreiche Abschluss blieb aber aus.

In der Folge spielte sich das Geschehen überwiegend in der Lorcher Hälfte ab. Lorch setzte über Umschaltmomente einzelne Nadelstiche, konnte die entstehenden Räume jedoch nicht nutzen, so in der 18. Minute, als Paul Waibels Schuss noch geblockt wurde.