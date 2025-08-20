Starke Offensivshow, wacklige Abwehr: Rütenbrock gewinnt 3:2

Der VfL Rütenbrock hat sein Heimspiel gegen den SV Lengerich-Handrup mit 3:2 (2:0) gewonnen und damit einen hochverdienten Dreier eingefahren. Trotz klarer Feldvorteile und zahlreicher Chancen machten es die Gastgeber am Ende unnötig spannend.

Bereits in der vierten Minute stellte Marek Heyne die Weichen auf Sieg, als er zum 1:0 traf. Rütenbrock blieb auch in der Folge das dominante Team, vergab jedoch mehrfach beste Gelegenheiten. In der 18. Minute scheiterte Hermes freistehend am Torhüter, ehe Michael Stevens nach einem sehenswerten Angriff eiskalt zum 2:0 erhöhte (38.). Mit der Zwei-Tore-Führung ging es in die Kabinen - ein Zwischenstand, der angesichts der Überlegenheit des VfL fast noch schmeichelhaft für die Gäste war.

Doppelschlag kurz nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel kam Lengerich-Handrup zunächst besser aus der Kabine. Theo Rahden nutzte eine Unsicherheit im Rütenbrocker Mittelfeld und verkürzte nach Vorlage von Schäfer auf 2:1 (48.). Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später erzwang Maik Müller mit großem Einsatz das 3:1, sein erstes Saisontor (49.).

Spannende Schlussphase

Rütenbrock ließ in der Folge die Vorentscheidung mehrfach liegen. In der 55. Minute vergaben die Gastgeber die große Chance auf das 4:1. Stattdessen kam Lengerich-Handrup durch Thomas Fehren in der 85. Minute noch einmal heran. Nach Vorlage von Stoll traf der Angreifer zum 3:2. In den hektischen Schlussminuten verteidigte Rütenbrock die Führung jedoch konsequent und brachte die verdienten drei Punkte über die Zeit.

Fazit

Ein klarer Arbeitssieg für den VfL Rütenbrock, der sich selbst durch mangelnde Chancenverwertung in Bedrängnis brachte. Am Ende stehen aber drei Zähler und die Erkenntnis, dass die Offensivleistung vielversprechend ist, die defensive Stabilität in der Schlussphase jedoch verbessert werden muss.