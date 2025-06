Starke Nebengeräusche vor Luxemburg - Slowenien

In den vergangenen Tagen gab es für luxemburgische Verhältnisse äußerst viele Störfeuer nach der Rodrigues-Nominierung und der Ausladung eines Journalisten von einem Pressetreffen . Glaubt man Kapitän Laurent Jans und dem hart kritisierten Trainer Luc Holtz, hätten diese aber keinen Einfluss auf das Länderspiel gegen Slowenien.

Nun zum Sport: Luxemburgs Gegner Slowenien befindet sich im Aufwind und liegt in der Weltrangliste auf Platz 51, gewann dort vier Plätze und verfügt mit Sesko eigentlich über einen starken Offensivakteur, der aber laut tageblatt.lu nicht im Kader stehen wird. 40 Plätze dahinter – auf Europa reduziert sind es deren „nur“ elf – rangieren die FLF-Männer (91). Diese müssen neben den bereits bekannten Ausfällen der Stammspieler Christopher Martins und Mathis Olesen auch auf Anthony Moris verzichten, der wegen eines Todesfalles in der Familie abreiste. Für ihn wurde André Barrella wieder nachnominiert, nachdem er zunächst aus dem ursprünglichen Kader wieder gestrichen worden war.

Die entsprechend dezimierte FLF-Auswahl, bei der vor allem die „Relais-Station“ Martins im Mittelfeld fehlen wird, zeigte bereits in der Vergangenheit, dass sie Ausfälle kompensieren kann. In Erinnerung kommen z.B. die beiden Freundschaftsländerspiele vor einem Jahr gegen die Weltklasseteams Frankreich und Belgien, bei denen man mit stark dezimiertem Aufgebot zwar jeweils mit 0:3 verlor, aber trotz angespannter Personalsituation nicht unterging.

Man dürfte Slowenien mit deren eigenen Tugenden, Kampf und Einsatz, beikommen. Dazu gehört die zuletzt überzeugende Abwehr um Carlson und Korac. Anstoss im „Stade de Luxembourg“ ist am Freitagabend um 19 Uhr. Wie das voraussichtlich gut gefüllte Stadion auf Rodrigues und Holtz reagieren wird, wird am Ende des Tages dann trotzdem eine spannende Frage sein. FuPa berichtet per Liveticker.