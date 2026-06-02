Starke Moral wird mit Auswärtssieg belohnt 💙💛

– Foto: FC Empor Weimar 06

Dabei begann die Begegnung alles andere als optimal für uns. Martinroda nutzte seine Chancen konsequent und brachte uns früh in Bedrängnis. Doch anstatt sich vom Rückstand verunsichern zu lassen, zeigte die Mannschaft Charakter, Zusammenhalt und unbedingten Siegeswillen. Mit zunehmender Spielzeit übernahm wir immer mehr die Kontrolle, spielte mutiger nach vorne und belohnte uns mit einer starken Aufholjagd. Noch vor dem Seitenwechsel gelang es, die Partie komplett zu drehen und mit einer Führung in die Halbzeitpause zu gehen.

Auch nach Wiederanpfiff blieb die Mannschaft konzentriert und ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, hohe Laufbereitschaft und konsequente Zweikampfführung konnte der Vorsprung verteidigt und schließlich weiter ausgebaut werden. Der Auswärtssieg war das Ergebnis einer starken Teamleistung. Jeder Spieler brachte sich ein, kämpfte für die Mannschaft und trug seinen Teil zum Erfolg bei. Besonders die Reaktion auf den frühen Rückstand zeigte, welche Mentalität in der Mannschaft steckt. Mit diesem Erfolg sammelt wir nicht nur drei wichtige Punkte, sondern auch Selbstvertrauen für die 2 letzten Spiele der Saison. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie auch in schwierigen Situationen zusammensteht und Spiele durch Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist für sich entscheiden kann. 💙💛