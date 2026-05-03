Starke Moral nach Rückstand Die VfL-Frauen drehen das Spiel gegen RB Leipzig und sichern sich mit einem 3:2 verdiente drei Punkte von red · Heute, 20:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben im Heimspiel gegen RB Leipzig Frauen ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt. Nach frühem Rückstand setzten sich die Wölfinnen mit 3:2 durch und belohnten sich für eine über weite Strecken dominante Leistung. Vor allem Lena Lattwein avancierte mit einem Doppelpack zur entscheidenden Figur.

Wolfsburg begann druckvoll und übernahm von Beginn an die Kontrolle. Chancen durch Janina Minge und Lineth Beerensteyn unterstrichen die offensive Ausrichtung, doch die Effizienz fehlte zunächst. Stattdessen schlug Leipzig eiskalt zu: Nach einem schnellen Angriff traf Gina Chmielinski zur überraschenden Führung für die Gäste (9.). Die Wölfinnen blieben zwar spielbestimmend, fanden gegen die kompakte Defensive jedoch lange keine Lösungen. Ein Pfostentreffer von Beerensteyn kurz vor der Pause verdeutlichte das Pech im Abschluss.

Dominanz wird belohnt Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wolfsburg den Druck deutlich – und diesmal mit Erfolg. Minge sorgte mit einem sehenswerten Treffer für den verdienten Ausgleich (58.). Die Partie kippte nun endgültig zugunsten der Gastgeberinnen. Die eingewechselte Lena Lattwein traf zunächst nach einer Ecke zur Führung (66.) und legte in der Schlussphase nach (84.). Wolfsburg dominierte das Geschehen, ließ Ball und Gegner laufen und erspielte sich weitere Möglichkeiten.