Starke Moral: Empor Weimar holt wichtigen Sieg in Teichel

Auswärtsspiel für Empor Weimar bei Traktor Teichel – ein spannendes Spiel, in dem beide Mannschaften die Punkte dringend brauchten. Teichel ging in der 29. Minute mit 1:0 in Führung. Doch unsere Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später glich Max Hertel zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause konnten wir das Spiel sogar drehen – erneut traf Max Hertel zum 1:2. Beide Tore bereitete Marian Domann vor, der über die Außenbahn ein starkes Spiel machte. Es war eine intensive erste Halbzeit, in der sich beide Teams nichts schenkten.
In der zweiten Halbzeit wollten wir genau so weitermachen. Teichel erhöhte den Druck, doch wir hielten dagegen. Als die Kräfte langsam nachließen, wechselten wir durch – und jeder Spieler von der Bank war sofort im Spiel und brachte frische Energie. In den letzten 15 Minuten mussten wir allerdings hart verteidigen. Teichel drückte immer stärker auf den Ausgleich, doch wir blieben standhaft und brachten die Führung über die Zeit.