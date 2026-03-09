Starke Moral: Empor Weimar holt wichtigen Sieg in Teichel

Auswärtsspiel für Empor Weimar bei Traktor Teichel – ein spannendes Spiel, in dem beide Mannschaften die Punkte dringend brauchten. Teichel ging in der 29. Minute mit 1:0 in Führung. Doch unsere Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später glich Max Hertel zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause konnten wir das Spiel sogar drehen – erneut traf Max Hertel zum 1:2. Beide Tore bereitete Marian Domann vor, der über die Außenbahn ein starkes Spiel machte. Es war eine intensive erste Halbzeit, in der sich beide Teams nichts schenkten.