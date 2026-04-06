Starke Moral bringt den Sieg - Frauenbiburg weiterhin Tabellenführer

Ungewohntes Bild am vergangenen Spieltag: Frauenbiburgs Abwehrspielerin Trampenau musste für die verletzte Torhüterin Baumgartner ins Tor. – Foto: Werner Kroiß

Am 14. Spieltag der Frauen-Landesliga Süd verlor Kirchberg das Tabellennachbarduell gegen Wacker München und ist nun punktgleich mit einem Abstiegsplatz. Frauenbiburg bleibt nach dem Heimsieg gegen Wolfratshausen Tabellenführer, während Alburg weiterhin auf dem vorletzten Platz steht. Ruderting feiert einen 5:2-Heimsieg gegen Wilting.

Sophie Riepl (spielende Co-Trainerin SV Kirchberg i. Wald): „Wir sind schlecht ins Spiel gestartet, zu zögerlich und teilweise ängstlich. Gegen eine technisch starke Mannschaft, die im Zentrum viel rotiert hat, hatten wir keinen richtigen Zugriff. In der zweiten Halbzeit wollten wir mindestens einen Punkt mitnehmen, standen deutlich kompakter und waren besser im Spiel. Der Gegner hatte kaum noch Chancen und wir waren dem Ausgleich näher. Die rote Karte nach einem individuellen Fehler hat uns dann natürlich wehgetan. Trotz Unterzahl und dem 0:2 hatten wir noch Möglichkeiten, das rechne ich der Mannschaft hoch an. Jetzt gilt es, in den nächsten Spielen Vollgas zu geben, um uns unten rauszuarbeiten.“

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Es war ein sehr kampfbetontes Spiel, das über weite Strecken von vielen Fehlern und weniger von spielerischen Akzenten geprägt war. Die Torchancen sind größtenteils aus Fehlern heraus entstanden. Leider sind wir in der zweiten Halbzeit unglücklich in Rückstand geraten. Aktuell schaffen wir es offensiv nicht, unsere Stärken konsequent auf den Platz zu bringen. Gegen einen robusten Gegner hat uns dadurch die nötige Durchschlagskraft gefehlt, sodass wir am Ende nicht mehr zurück ins Spiel kommen konnten.“

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, konnten unsere zwei guten Chancen aber nicht nutzen. Anschließend hat uns Theresa Baumgartner mit einem gehaltenen Elfmeter im Spiel gehalten, musste jedoch direkt danach verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Das 1:0 durch Tamara Schneider hat uns leider nicht die erhoffte Sicherheit gegeben. Auch nach der Halbzeitpause ist es uns nicht gelungen, unsere spielerische Qualität auf den Platz zu bringen, sodass wir folgerichtig den Ausgleich hinnehmen mussten. In der Folge war die Partie von viel Körperlichkeit und intensiven Zweikämpfen um die zweiten Bälle geprägt. Eine Standardsituation musste dann die Entscheidung bringen. Am Ende haben wir alles reingeworfen und die Angriffe des Gegners mit großem Einsatz verteidigt."