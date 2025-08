Starke Momente gegen Al-Hilal – klare Mission gegen Steinbach Haiger

In der 51. Minute wurde der Einsatz der TSG belohnt. Amney Moutassime traf zum 1:3 und ließ das Stadion kurzzeitig jubeln. „Auch das war ein schöner Moment“, betonte Güney. Doch Al-Hilal ließ nicht locker und stellte durch Moteb Al-Harbi (65.), Abdullah Hadi Radif (75.) und Kaio Cesar (86.) den Endstand her. Am Ende stand ein 1:6 – aber auch die Erkenntnis: Die TSG Balingen hat das Spiel nicht nur angenommen, sondern mitgestaltet. Und das trotz des übermächtigen Gegners.

Trotz der 1:6-Niederlage war die Leistung der TSG bemerkenswert. „Wir haben es geschafft, dem Spiel unser Spiel aufzudrücken“, sagte Daniel Güney nach der Partie. Balingen versuchte, auch gegen den Ballbesitzfußball der Gäste mutig aufzubauen, presste in den richtigen Momenten und zwang Al-Hilal phasenweise zu langen Bällen. „Das ist die größte Anerkennung, die wir uns als Mannschaft geben dürfen“, so Güney. Das frühe 0:3 nach Treffern von Sergej Milinkovic-Savic (27./34.) und Salem Al-Dawsari per Foulelfmeter (32.) war nicht zu verhindern – aber die Reaktion der TSG blieb positiv.

Als die TSG Balingen am heutigen Mittwochabend Al-Hilal SFC zum Testspiel empfing, war schnell klar: Dieses Spiel wird in die Vereinsgeschichte eingehen. 3700 Zuschauer waren dabei, die Stimmung war elektrisierend – und auf dem Platz stand dem Regionalligisten ein Team gegenüber, gespickt mit internationalen Stars. Für die TSG war es ein Highlight, das sich die Mannschaft laut Co-Trainer Daniel Güney „aus dem letzten Jahr heraus wirklich auch verdient hat“.

Der Blick geht nach vorn – Steinbach kommt

Jetzt gilt der Fokus wieder dem Ligaalltag. Am Samstag empfängt die TSG Balingen den TSV Steinbach Haiger zum ersten Regionalliga-Heimspiel der Saison. Nach dem 1:6 in Großaspach ist Wiedergutmachung angesagt – aber auch Selbstvertrauen spürbar. „Die Auftaktniederlage haben wir aufgearbeitet und dementsprechend auch abgehakt“, sagte Daniel Güney. Gegen Steinbach erwartet die TSG einen „erfahrenen, ambitionierten Gegner, der in der Regionalliga die letzten Jahre immer wieder bewiesen hat, welche individuelle Qualität auch in ihr drinsteckt“.

Heimauftakt mit klarer Zielsetzung

Für die TSG Balingen steht dabei viel auf dem Spiel. Die Mannschaft will zeigen, dass das Spiel gegen Großaspach ein Ausrutscher war – und dass man in der Regionalliga bestehen kann. „Wir wollen unseren Zuschauern zeigen, was wir können“, kündigt Güney an. Und dabei setzt die TSG auf denselben mutigen Stil, den sie auch gegen Al-Hilal gezeigt hat: den Gegner unter Druck setzen, mutig aufbauen, präsent sein. „Wir sind der Überzeugung, dass wir das dann auch schaffen, am Ende ein positives Ergebnis umzumünzen und zu Hause den Dreier holen können.“

Emotionaler Start in eine neue Liga

Nach dem großen Auftritt gegen Al-Hilal ist die Vorfreude auf das erste Heimspiel in der Regionalliga Südwest nun riesig. Es ist der Moment, auf den die TSG Balingen seit dem Aufstieg hingearbeitet hat – ein Spiel, das nicht nur sportlich wichtig ist, sondern auch emotional. Die Mannschaft ist bereit, ihre Fans erneut zu begeistern. Und die Worte von Daniel Güney machen klar: Diese TSG hat nach dem Spektakel unter der Woche nun auch im Ligaalltag Großes vor.