Starke Mannschaftsleistung beschert 3 Punkte in Gerlenhofen

Mit einer geschlossenen und sehr engagierten Leistung sicherte sich unsere Kreisliga A Mannschaft einen verdienten, wenn auch etwas überraschenden Auswärtssieg in Gerlenhofen. Gegen die favorisierten Gastgeber startete unsere Zweite gierig und zeigte über die gesamte Spieldauer ein tolles Zweikampfverhalten. Am Anfang waren zwar Chancen hüben wie drüben noch Mangelware, doch wenn Gerlenhofen mal durch kam, reagierte Luca Ebhard im Staiger Tor glänzend und hielt das „zu Null“. Nach einem schön vorgetragenem Angriff über Kapitän Philipp Strobel musste Sven Hammeter nur noch ins leere Tor einschieben und konnte seinen 2.Saisontreffer bejubeln. Nach dem Seitenwechsel kamen die personell dezimierten Gerlenhofener besser aus der Kabine und erzielten prompt in der 55.Minute den Ausgleich. Doch unsere Jungs schüttelten sich kurz, zeigten sich davon unbeeindruckt und keinesfalls geschockt. In der 77.Minute dann die erneute Führung für unseren SCS: Erst scheiterte Daniel Preissing mit einem sehenswerten Seitfallzieher noch am Pfosten, wurde im Nachgang dann regelwidrig gefällt, sodass sich Philipp Strobel der Verantwortung annahm und den fälligen Elfmeter souverän verwandelte. Die endgültige Entscheidung dann nur wenig später, als der eingewechselte Tobias Schädler mustergültig Mattis Frank in Szene setzte und dieser eiskalt einnetzte. Am Ende jubelte unser SC Staig II über drei enorm wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und feierte einen Auswärtssieg, der hoffentlich auch für kommenden Partien einen Push gibt. Stark Jungs und weiter so!