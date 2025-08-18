Starke letzte halbe Stunde bringt den Heimsieg!

Zum Saisonauftakt im heimischen Häselbachstadion empfing unsere Mannschaft die Verbandsliga-Reserve der Sportfreunde Dorfmerkingen. In den ersten Minuten suchten beide Mannschaften zunächst ihre Sicherheit im Spielaufbau, gefährlich wurde es deshalb nur selten. Nach rund einer Viertelstunde wurde Bauder im Unterkochener Tor zum ersten Mal geprüft, bevor man selbst über Späths rechte Angriffsseite zweimal zu Torchancen kam. Dorfmerkingens Torhüter brachte sich dazu auch noch ein oder zweimal selbst in Bedrängnis, hatte aber jeweils Glück und es passierte nichts. Die beste Chance in Durchgang eins hatten nach rund einer halben Stunde die Gäste vom Härtsfeld, doch Bauder hielt im eins-gegen-eins hervorragend. Nach dem Seitenwechsel spielte man zunächst eher etwas defensiver, bevor man dann die Wechsel nach rund einer Stunde für schnelleres und konsequenteres Umschaltspiel nutzte. So ergaben sich relativ schnell sehr gute Möglichkeiten, wovon zunächst Baumann am kurzen Pfosten und noch in der gleichen Situation Weisensee aus rund 8 Metern am Tor vorbei vergaben. Dennoch merkte man dem Spiel jetzt eine gewisse Tendenz zugunsten der Heimmannschaft an und in der 79.Minute war es dann soweit. Jakobschys Flanke nach innen nutzte Weisensee mit einem perfekt getimten Kopfball gegen die Laufrichtung von Torhüter Hägele zum 1:0. Nur zwei Minuten später hätte es auch gleich 2:0 stehen können, doch wiederum nur zwei Minuten später vollendete Weisensee nach perfektem Steckpass von Blank zum 2:0. Dieses Tor war natürlich die Vorentscheidung, auch wenn es danach noch ein oder zweimal zu Halbchancen der Gäste kam, wurde es nicht mehr wirklich gefährlich. Vor allem aufgrund der insgesamt stabilen Defensivleistung und der starken letzten halben Stunde war der Sieg zwar knapp und spät erkämpft, sicher aber nicht unverdient.