Starke Leistung wird mit hohem Sieg belohnt

Mit einem 7:1-Heimsieg gegen den FC Industrie Turicum 2 bleibt die zweite Mannschaft des FC Oetwil-Geroldswil weiterhin verlustpunktlos.

Plötzlich traf ein, was die Hausherren auf der Sportanlage Werd tunlichst vermeiden wollten: Der Ball lag hinter Torhüter Celso Fernandes im Netz. Erneut kassierte man ein Gegentor nicht aus dem Spiel heraus, sondern nach einem Standard: Ein Freistoss von halbrechter Position fand einen Spieler des FC Industrie Turicum, der am zweiten Pfosten mutterseelenallein stand und mit einem Kopfball ins rechte obere Eck versenkte. Nun wurde das Spiel nochmals spannend.

Zu Beginn des Spiels war es das Heimteam, das den Takt angab. Der Ball lief flüssig durch die eigenen Reihen, die Zweikämpfe wurden gewonnen, und man erspielte sich einige Torchancen, ohne selbst etwas Gefährliches zuzulassen. Doch wie so oft in dieser Saison liess sich das Team von Markus Imhof mit dem Toreschiessen bis kurz vor der Pause Zeit, legte dann aber richtig los: Innerhalb von fünf Minuten konnte man sich eine komfortable 3:0-Führung erarbeiten. Kai Hummer war für die ersten beiden Treffer besorgt, Marc Betschart verwertete einen Abpraller nach einem Pfostenschuss zum dritten Streich. Die Vorentscheidung – könnte man meinen.

Schwacher Start, starke Reaktion

Die Devise nach Wiederanpfiff war klar: schnell das nächste Tor suchen und hinten die Null halten. Was – wie oben beschrieben – nicht gelang. Die Gäste aus dem Hardhof verkürzten in der 53. Minute auf 3:1 und schöpften neue Hoffnung, was sich auch in den Spielanteilen widerspiegelte. Die Limmattaler hatten das Geschehen immer noch im Griff, mussten jedoch häufiger dem Ball hinterherjagen als noch in Halbzeit eins. Bis zur 73. Minute blieb es bei der Zwei-Tore-Führung, dann spielten die Hausherren ihre gnadenlose Effizienz wieder einmal aus: Nach einem langen Abschlag von Torhüter Celso Fernandes konnte Marc Betschart plötzlich alleine auf den gegnerischen Torwart zulaufen, umkurvte diesen elegant und schob mit links zum 4:1 ein. Nun war die Luft bei den Gästen endgültig draussen, der FCOG kombinierte sich weiter munter nach vorne und erzielte drei weitere Tore: Kai Hummer sicherte sich seinen Hattrick, Gianluca Mergola trug sich ebenfalls in die Scorerliste ein, und Clemens Galle erzielte per Kopfball sein erstes Saisontor. Endstand: 7:1.

Zwei weitere Spitzenspiele stehen an

Am Ende ist der Sieg definitiv verdient, er fällt jedoch wohl ein bisschen zu hoch aus. Mit dem Punktemaximum aus sechs Spielen befindet sich das «Zwei» momentan auf Rang 2 in der Tabelle, punktgleich mit dem NK Croatia ZH, gegen den es dann in zwei Wochen zum Showdown kommt. Zuvor wartet an diesem Wochenende noch der neu Drittplatzierte FC Wiedikon 2, gegen den man in der vergangenen Spielzeit zweimal verloren hat. Das Spiel beginnt am nächsten Sonntag um 11:15 Uhr im Heuried – wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

_________________________________________________________________________________________________