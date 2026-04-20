Starke Leistung - wichtiger Heimsieg

– Foto: Cindy Scholz

Doch die erste Möglichkeit hatten die Gäste, aber der Kopfball ging ziemlich klar am VfR-Gehäuse vorbei. Nun kam endlich auch der VfR zu ersten Torchancen und in der 22. Minute blieb der Elfmeterpfiff nach Foulspiel am agilen Janek Köcher überraschend aus. Danach strich ein starker Fernschuss von Felix Muth nur um Zentimeter am Gästetor vorbei und kurze Zeit später stand Oliver Hölzel nach schönem Spielzug allein vor dem Gästetor, doch auch sein Abschluss ging knapp daneben. Aber auch die Gäste meldeten sich nochmals und die Kurstädter hatten Glück, dass der satte Torschuss nur am Pfosten landete. In der 38. Spielminute fiel dennoch die verdiente Führung der Koseltaler, als Markus Baer nach Zuspiel von Pascal Eckert mit sattem Flachschuss ins rechte Eck unhaltbar traf. Und der VfR blieb dran und konnte in Minute 45 auf 2:0 stellen. Dieses mal traf Janek Köcher erneut nach Vorlage von Pascal Eckert mit sehenswertem Schuss ins linke Dreiangel. Somit konnten die Einheimischen mit einer beruhigenden Führung zur Pause in die Kabine gehen.

Die zweite Halbzeit ist relativ schnell erzählt. Der VfR kontrollierte die Partie und ließ wenig zu. So kamen die Rudolstädter nur noch zu einer nennenswerten Torchance, welche aber in der 90. Minute am VfR-Gehäuse vorbei strich. Ansonsten hatten nur die Kurstädter Torabschlüsse, welche jedoch in Summe auch nicht zwingend genug waren. Entscheidend war aber, dass dieser wichtige Heimsieg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung souverän nach Hause gebracht wurde. Auf dieser Leistung lässt sich weiter aufbauen und mit Zuversicht in den Rest der Saison gehen.