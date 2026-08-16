Starke Leistung trotz Personalnot – gerechte Punkteteilung

– Foto: Peter Schildmann

Am 2. Spieltag gastierte die Mannschaft von TuS Eintracht Bielefeld beim VfL Theesen II. Beide Mannschaften mussten dabei urlaubsbedingt auf zahlreiche Spieler verzichten. Während der VfL Theesen insgesamt neun Ausfälle zu verkraften hatte, fehlten bei der Eintracht sogar zwölf Spieler.

Trotz der schwierigen personellen Voraussetzungen entwickelte sich ein starkes und ausgeglichenes Fußballspiel, in dem beide Mannschaften engagiert auftraten und sich Chancen erarbeiteten.

Lange fehlte allerdings die letzte Durchschlagskraft vor dem Tor. In der 79. Minute belohnte sich die Eintracht schließlich für ihren Aufwand. Canozan Ciftci erzielte den verdienten Ausgleich zum 1:1.

Die Gastgeber gingen in der 17. Minute durch Elias Falkenstein mit 1:0 in Führung. Die Eintracht ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und wurde im weiteren Spielverlauf zunehmend druckvoller. Nach dem Rückstand war TuS Eintracht deutlich mehr am Drücker und erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten.

Auch wenn beim Ausgleich eine Portion Glück dabei war, war es gleichzeitig ein Tor, das sich die Eintracht durch ihren Einsatz und den zunehmenden Druck verdient hatte.

Am Ende blieb es beim 1:1, und damit bei einer aus Sicht beider Mannschaften gerechten Punkteteilung. Beide Teams hätten die Partie gewinnen können, mussten aber ebenso damit rechnen, das Spiel zu verlieren.

Trainerstimme – Tomislav Tadic: „Trotz der vielen Ausfälle auf beiden Seiten können wir heute zufrieden sein. Nach dem Rückstand waren wir mehr am Drücker und haben uns reichlich Torchancen erarbeitet. Leider hat uns vorne etwas die Durchschlagskraft gefehlt, um früher den Ausgleich zu erzielen. Beim Tor war heute sicherlich eine Menge Glück im Spiel – aber dieses Glück haben wir uns erarbeitet. Das Unentschieden geht heute in Ordnung, denn beide Mannschaften hätten das Spiel gewinnen, aber genauso gut auch verlieren können.“

Ein Punkt auswärts, Moral bewiesen und trotz großer Personalnot eine gute Leistung gezeigt – darauf lässt sich aufbauen.