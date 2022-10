Starke Leistung mit Toren und drei Punkten belohnt

„Nach der Kür kommt die Pflicht“ – nachdem man weiterhin ungeschlagen ist und mit 5 Punkten aus den 3 Spitzenspielen an der Tabellenspitze dran ist, galt es nun, weitere Siege einzufahren und zu hoffen, dass die davor liegenden Teams auch mal Punkte lassen.

Dass das Team vom Königswarthaer SV etwas dagegen haben wird, war zu erwarten. Wenn sie auch bereits ein Spiel mehr als die Nieskyer Eintracht absolviert haben, so lauern sie mit nur drei Punkten Rückstand hinter den zwei Plätze besser stehenden Nieskyern.

Wegen Sperre, Verletzung, Arbeit und Urlaub war die Anzahl der verfügbaren Spieler auf Nieskyer Seite sehr limitiert, aber alle Jungs, die Trainer Enrico Kuntke heute auf´s Feld schickte, zeigten, dass alles andere als ein Sieg, nicht zur Debatte stand.

Ab der ersten Spielminute entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor und die Gäste bekamen kaum eine Chance, ihr Spiel in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Sebastian Berg und Niklas Kleschatzky hatten erste Chancen zur Führung, scheiterten aber knapp.Aber die Nieskyer Fans mussten heute nicht so lange auf den ersten Torjubel warten. In der 16. Spielminute war es Pascal Löper, der im Strafraum in Ballbesitz kam und das verdiente 1:0 erzielte.

Diese Führung gab den Gastgebern noch mehr Sicherheit für ihr konsequentes Angriffsspiel. Luca Pluta und Anton Harbaum hatten das 2.0 auf dem Fuß, aber die Königswarthaer Hintermannschaft konnte noch klären.

In der 23. Spielminute dann die erste Chance für die Gäste. Aber der Freistoß wurde von Aleksander Sobczak gehalten und sofort zum „Gegenschlag“ umgesetzt. Sein langer Ball auf Luca Pluta, millimetergenau gespielt, nutzte dieser zum verdienten 2:0.

Der Druck auf´s Gästetor nahm weiter zu. Nach einer halben Stunde dann die Spielentscheidung. Sebastian Berg setzte sich über außen im Strafraum durch und vollendete ins Dreiangel zum 3:0 und kurz darauf nutzte Fritz Geduhn einen Abpraller im Torraum und erhöhte auf 4:0. Damit wollte man sicher auch in die Halbzeit, aber die Gäste versuchten mit einem Konter in der 40. Spielminute nochmal alles, um zu einer Ergebnisverbesserung zu kommen. Das Foul von Aleksander Sobzak, im letzten Versuch den Ball noch zu klären, führte zum 11-Meter für die Gäste. Diese Chance ließ sich Manuel Schidun nicht nehmen und erzielte das 4:1.

Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause.