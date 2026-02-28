Starke Leistung in Essingen: Türkspor Neckarsulm erkämpft Punkt

Der Gang zum Tabellenvierten war die erwartet schwere Aufgabe. In der Carento Arena entwickelte sich von Beginn an eine verbissene Auseinandersetzung, in der kein Zentimeter Boden preisgegeben wurde. Beiden Mannschaften fiel es sichtlich schwer, die gegnerischen Abwehrreihen entscheidend zu durchbrechen, wodurch klare Einschussmöglichkeiten über die gesamte Spielzeit Mangelware blieben. Türkspor Neckarsulm hielt mit großer Leidenschaft dagegen und ließ gegen die favorisierten Gastgeber kaum gefährliche Räume zu, sodass das torlose Remis die logische Konsequenz des Spielverlaufs darstellte.

Tabellarische Konstanz und der Blick nach Pforzheim

Mit diesem wertvollen 0:0-Unentschieden steht Türkspor Neckarsulm mit nun 26 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz, punktgleich mit dem 1. Göppinger SV und dem Türkischen SV Singen. An der Spitze der Liga hat der VfR Aalen mit 48 Punkten die Führung vor dem VfR Mannheim übernommen, während der FV Ravensburg, der TSV Essingen und der FC Nöttingen die weiteren Spitzenplätze belegen. In der unteren Tabellenhälfte rangieren Teams wie der SV Oberachern, der FC 08 Villingen, der Karlsruher SC II, der 1. CfR Pforzheim, der SSV Reutlingen, der 1. FC Normannia Gmünd, die TSG Backnang, der FSV Hollenbach, der FSV 08 Bietigheim-Bissingen und der FC Denzlingen. Für Neckarsulm geht es bereits am nächsten Samstag, 07.03.2026, um 14 Uhr mit dem nächsten Auswärtsspiel beim 1. CfR Pforzheim weiter.