Starke Leistung der SG Bexbach beim 8:0 Heimsieg über SV Furpach II

„Tore satt“ sahen die zahlreichen Zuschauer am vergangenen Sonntag in der Bezirksliga Partie am Alten Schlammweiher in Bexbach. Mit einem unerwartet deutlichen 8:0 (3:0) Sieg über den SV Furpach II setzte die SG Bexbach ein Zeichen und übertraf die Erwartungen. Die Mannschaft zeigte sich nach dem ärgerlichen Pokalaus am vergangenen Mittwoch gut erholt und sprühte vor Selbstbewusstsein. Das Team war von Beginn an hellwach, kam gut in die Zweikämpfe und ließ dem Gegner keine Chance.
Bei idealen äußeren Bedingungen legten die Platzherren gleich richtig los. Philipp Baschab eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen. Als er von Pascal Buser mustergültig bedient wurde, ließ er freistehend Gästetorwart Funk keine Abwehrmöglichkeit. Schon 11 Minuten danach schnürte Philipp Baschab seinen Doppelpack zum 2:0, als er die Kugel im langen Eck versenkte. Diesem Treffer ging eine Traumkombination über Ben Schug und Leon Buser voraus.
10 Minuten später hatte Pascal Buser nach Flanke von Nicolas Thies aus dem Halbfeld die Riesenmöglichkeit per Kopf, doch Furpachs Torwart hielt klasse. Im weiteren Verlauf versuchten die Gäste zwar dagegen zu halten, doch die Einheimischen präsentierten sich sehr zweikampfstark. Die Defensive stand gut gestaffelt und ließ nichts anbrennen.
In der 32. Minute erhöhte Ben Schug auf 3:0, als sein abgefälschter Schuss von der Strafraumgrenze vom Pfosten ins Netz kullerte. Bei diesem Spielstand blieb es bis zur Pause.
Auch nach dem Wechsel hielt der Druck der Gastgeber weiter an. Das Team von Spielertrainer Jens Albrecht und Co. Trainer Marc Fischer ließ Ball und Gegner laufen und kam zu weiteren Chancen.
5 Minuten nach Wiederbeginn traf Tobias Deutsch nach einem Ballgewinn im Mittelfeld und dem präzisen Zuspiel von Finn Buser zum 4:0. Pascal Buser stellte mit einem Doppelpack in der 60. und 75. Minute auf 6:0 und machte das halbe Duzend voll. Auch diese beiden Treffer waren nach langen Bällen toll herausgespielt.
Beide Mannschaften wechselten mehrfach und brachten frische Kräfte auf den Platz. Fred Stumpfs gelang in der 82. Minute das 7:0 als er nach einem Freistoß von Marcel Preßer nur noch den Fuß hinhalten musste. Den 8:0 Endstand erzielte Jens Albrecht, der nach erneut schöner Vorarbeit von Marcel Preßer am langen Pfosten goldrichtig stand (85.). Einen relativ ruhigen Nachmittag hatte Keeper Marc Fischer, der lediglich vor der Pause in einigen Aktionen gefordert war.
Mit diesem Kantersieg festigte die SG Bexbach den 2. Platz in der BZL Neunkirchen und fährt am kommenden Sonntag, 31.08.25 zum Viertplatzierten DJK Münchwies. Anpfiff ist um 15:00 Uhr.
Bericht: Peter Höffner