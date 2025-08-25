– Foto: Peter Höffner

Starke Leistung der SG Bexbach beim 8:0 Heimsieg über SV Furpach II

„Tore satt“ sahen die zahlreichen Zuschauer am vergangenen Sonntag in der Bezirksliga Partie am Alten Schlammweiher in Bexbach. Mit einem unerwartet deutlichen 8:0 (3:0) Sieg über den SV Furpach II setzte die SG Bexbach ein Zeichen und übertraf die Erwartungen. Die Mannschaft zeigte sich nach dem ärgerlichen Pokalaus am vergangenen Mittwoch gut erholt und sprühte vor Selbstbewusstsein. Das Team war von Beginn an hellwach, kam gut in die Zweikämpfe und ließ dem Gegner keine Chance. Bei idealen äußeren Bedingungen legten die Platzherren gleich richtig los. Philipp Baschab eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen. Als er von Pascal Buser mustergültig bedient wurde, ließ er freistehend Gästetorwart Funk keine Abwehrmöglichkeit. Schon 11 Minuten danach schnürte Philipp Baschab seinen Doppelpack zum 2:0, als er die Kugel im langen Eck versenkte. Diesem Treffer ging eine Traumkombination über Ben Schug und Leon Buser voraus.

10 Minuten später hatte Pascal Buser nach Flanke von Nicolas Thies aus dem Halbfeld die Riesenmöglichkeit per Kopf, doch Furpachs Torwart hielt klasse. Im weiteren Verlauf versuchten die Gäste zwar dagegen zu halten, doch die Einheimischen präsentierten sich sehr zweikampfstark. Die Defensive stand gut gestaffelt und ließ nichts anbrennen. In der 32. Minute erhöhte Ben Schug auf 3:0, als sein abgefälschter Schuss von der Strafraumgrenze vom Pfosten ins Netz kullerte. Bei diesem Spielstand blieb es bis zur Pause.