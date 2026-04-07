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Spielbericht
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Starke Leistung bleibt unbelohnt
Der FC Rot-Weiß Erfurt musste sich am 28. Spieltag der Regionalliga Nordost trotz einer engagierten und über weite Strecken überzeugenden Leistung beim 1. FC Lok Leipzig mit 1:2 geschlagen geben.
Die Rot-Weißen erwischten einen richtig guten Start und setzten früh ein klares Zeichen. Bereits in der 14. Minute brachte Marco Wolf die Gäste mit einem platzierten Linksschuss verdient in Führung. Auch in der Folge hatte RWE das Spiel im Griff, präsentierte sich griffig in den Zweikämpfen und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten. Umso bitterer verlief die Phase kurz vor der Pause: Mit dem ersten echten Druck der Gastgeber kam Lok Leipzig zurück ins Spiel. Nach einem umstrittenen Strafstoß traf Farid Abderrahmane zum 1:1 (36.), nur wenige Minuten später nutzte Filip Kusic eine weitere Gelegenheit zur Führung für die Hausherren (39.).
Nach dem Seitenwechsel übernahm Rot-Weiß wieder klar die Kontrolle. Mit viel Ballbesitz, hohem Einsatz und großer Entschlossenheit drängte die Gerber-Elf Lok Leipzig tief in die eigene Hälfte. Chance um Chance erspielten sich die Rot-Weißen, doch das Tor wollte einfach nicht mehr fallen. Selbst in der Schlussminute lag der Ausgleich noch in der Luft, als Falcão zum Abschluss kam. So stand am Ende eine äußerst unglückliche Niederlage, die den Spielverlauf nur bedingt widerspiegelte.
RWE-Cheftrainer Fabian Gerber fand nach der Partie deutliche Worte: Die Begegnung sei „große Werbung für die Regionalliga Nordost“ gewesen. Besonders der Auftritt seiner Mannschaft gefiel ihm: „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben von Beginn an Präsenz gezeigt.“ Umso schwerer wiege der Ausgleich: „Der Elfmeter zum 1:1 war extrem ärgerlich. Wir waren dem 0:2 näher als der Gegner dem Ausgleich.“
Viel Zeit zum Hadern bleibt jedoch nicht: Bereits in der kommenden Woche wartet die nächste wichtige Aufgabe. Dann empfängt Rot-Weiß Erfurt den SV Babelsberg im heimischen Steigerwaldstadion und will dort wieder dreifach punkten.