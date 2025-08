Starke Keeper und starke Joker bei Zeilsheims Auftakterfolg

Hadamar. Dieser Gegner scheint dem SV Zeilsheim zu liegen: Zum Auftakt der Verbandsliga-Runde feierten die West-Frankfurter bei Rot-Weiß Hadamar einen 2:1-Erfolg. Wenngleich dieser bei weitem nicht so souverän zustande kam wie noch die deutlichen Siege aus der Vorsaison (3:1, 4:0), als beide Teams letztlich knapp am möglichen Aufstieg in die Hessenliga gescheitert waren.