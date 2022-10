Starke kämpferische Leistung in Tüngental

Am 11. Spieltag kam es zum Aufsteiger Duell zwischen dem SV Tüngental und dem TSG Verrenberg. Die Gäste kamen besser ins Spiel und setzten die Hausherren unter Druck. In der 6. Minute legte Benjamin Ramic den Ball an der Strafraumgrenze schön auf Ismar Topic ab der den Ball zum 0:1 verwandelte. Die Verrenberger blieben dran und spielten sich Chancen heraus. In der 20. Minute wurde Benjamin Ramic im Strafraum der Tüngentaler gefoult. Den darauffolgenden Elfmeter verwandelte Denis Sefic sicher zum 0:2. In der 25. Minute erpresste die TSG den Ball im Strafraum des SV und Moritz Kraft legte auf Benjamin Ramic rüber der den Ball zum 3:0 reinspitzelte. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit erzielte die Heimmanschaft den 1:3 Anschlusstreffer durch ein unglückliches Eigentor von Ismar Topic.

Nach Wiederanpfiff schliefen die Verrenberger und die Tüngentaler kamen besser ins Spiel. Daraufhin folgte eine kuriose Phase bei der jeweils ein Spieler der Verrenberger in der 53. und 65. und ein Spieler der Tüngentaler in der 68. Minute mit glatt Rot vom Platz musste. Die Heimmanschaft traf in der 77. Minute nach einem Elfmeter zum 2:3 Anschlusstreffer. Die Gäste aus Verrenberg standen jetzt tief und die Tüngentaler übernahmen das Geschehen, allerdings hielt der Torwart der Gäste Daniel Weippert seine Manschaft mehrmals im Spiel. In der 90. Minute fiel das 2:4 für den TSG Verrenberg durch Kevin Groß, der den Ball nach einem Freistoß von Jerome Yabrough gut verarbeitete und im Tor unterbrachte.