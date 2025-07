„Starke Individualisten“: Karlsfeld vor schwerer Aufgabe in Schwabing

Für Eintracht Karlsfeld geht es in der englischen Woche nach Schwabing. Trainer Beutlhauser bremst die Euphorie.

Karlsfeld – Nur drei Tage nach dem furiosen 8:2-Auftaktsieg gegen den SVN München steht für Eintracht Karlsfeld die nächste Herausforderung in der Landesliga Südost an. Am Dienstagabend (18.30 Uhr) gastiert die Mannschaft von Fabio Meikis, Florian Beutlhauser und Christoph Traub beim FC Schwabing – und rechnet dort mit deutlich mehr Gegenwehr als zum Saisonauftakt.

Schwabing unterlag am ersten Spieltag mit 1:2 in Dornach. Vor Ort: eine Delegation der Eintracht, die den Gegner unter die Lupe nahm. Beutlhausers Erkenntnis: „Schwabing hat auch in diesem Jahr eine gute Mannschaft mit starken Individualisten.“ Im Fokus steht vor allem Stürmer Gia Sibilia, der seit Jahren als zuverlässiger Torjäger bekannt ist.