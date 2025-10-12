Starke Hälfte reicht Holzheim nicht gegen Tabellenführer

Holzheim-TGB Günzburg 1:4 (1:0)
Eine starke Halbzeit reichte dem SV Holzheim nicht, gegen den Tabellenführer aus Günzburg etwas Zählbares mitzunehmen. Die Aschbergler begannen stark und stellten den Liga-Primus vor große Probleme.
So war es Simon Buchholz, der nach zehn Spielminuten nach einer scharfen Hereingabe nur knapp am Ball und Holzheimer Führung vorbeischliff. Über schnelles Pressing über außen blieben die Hausherren stets gefährlich. So war es Fabian Miller, der nach Zuspiel sich den Ball zurecht legte und nach 25 Minuten zur verdienten Halbzeitführung traf.
Nach der Pause ein anderes Bild. Günzburg kam wesentlich energischer aus der Kabine und ihr brangefährlicher Spielertrainer Hakan Polat traf zum Ausgleich (52.)
Nur fünf Minuten später drehten die Türken das Spiel, als Simon Hille im Luftduell gegen Holzheims Youngster und Schlussmann Leon Schachaneder per Kopf zur Führung traf(56.).
Holzheim wirkte etwas geschockt und fand nur noch schwer Zugriff, setzte jedoch nochmals ein Ausrufezeichen, als ein Miller-Freistoß an der Latte landete (76.). Doch der Tabellenführer machte es clever gegen in Folge oft zu weit aufgerückte Gastgeber mit Treffer drei durch erneut Polat(82.) und vier Baris Er(90+1), bevor Schiedsrichter Sauer vom TSV Aindling (Gruppe Ostschwaben) zwar selbst unaufgeregt, aber in einigen diskutablen Entscheidungen eine am Ende hitzige Partie beendete.