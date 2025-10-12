Starke Hälfte reicht Holzheim nicht gegen Tabellenführer Verlinkte Inhalte KK West 2 SV Holzheim TGB Günzburg

Holzheim-TGB Günzburg 1:4 (1:0) Eine starke Halbzeit reichte dem SV Holzheim nicht, gegen den Tabellenführer aus Günzburg etwas Zählbares mitzunehmen. Die Aschbergler begannen stark und stellten den Liga-Primus vor große Probleme.

So war es Simon Buchholz, der nach zehn Spielminuten nach einer scharfen Hereingabe nur knapp am Ball und Holzheimer Führung vorbeischliff. Über schnelles Pressing über außen blieben die Hausherren stets gefährlich. So war es Fabian Miller, der nach Zuspiel sich den Ball zurecht legte und nach 25 Minuten zur verdienten Halbzeitführung traf. Nach der Pause ein anderes Bild. Günzburg kam wesentlich energischer aus der Kabine und ihr brangefährlicher Spielertrainer Hakan Polat traf zum Ausgleich (52.)