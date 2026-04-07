Starke Grafen mit verdientem Sieg bei Topteam Kelheim von Thomas Huber · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser

Thomas Niedermeier (li.) entwischte der ATSV-Abwehr mehrmals und brachte den SV Neufraunhofen in Front. Am Ende stand ein hochverdienter 3:0-Sieg zu Buche. – Foto: Alfred Brumbauer

Bezirksligist SV Neufraunhofen hat ein blitzsauberes Osterfest gefeiert. Dem 3:0-Sieg zuhause gegen den FC-DJK Simbach am Gründonnerstag folgte ein weiterer 3:0-Sieg am Ostermontag beim Tabellenzweiten ATSV Kelheim. „Wahnsinn, was die Jungs heute abgerufen haben! Der Einsatz, die Laufbereitschaft und die kämpferische Leistung waren richtig gut“, schwärmte Grafen-Coach Christian Endler nach dem starken Auftritt am Montag. Gegen das favorisierte Kelheim setzte der SVN immer wieder Nadelstiche und kam in der 18.Minute zur Führung. Tobias Brenninger bediente Thomas Niedermeier, der vor dem Torhüter eiskalt einschob. Fünf Minuten später mussten die Gäste eine harte Zeitstrafe gegen Roman Kratzer wegen hohen Beins einstecken, überstanden die Phase aber schadlos. Johannes Körbl sowie Tom Niedermeier scheiterten daraufhin am starken Torhüter oder an den eigenen Nerven, sodass erst Hannes Karl auf Hackenvorlage von Körbl in der 43.Minute das hochverdiente 2:0 nachlegte.