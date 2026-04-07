Starke Grafen mit verdientem Sieg bei Topteam Kelheim

Bezirksligist SV Neufraunhofen hat ein blitzsauberes Osterfest gefeiert. Dem 3:0-Sieg zuhause gegen den FC-DJK Simbach am Gründonnerstag folgte ein weiterer 3:0-Sieg am Ostermontag beim Tabellenzweiten ATSV Kelheim.
„Wahnsinn, was die Jungs heute abgerufen haben! Der Einsatz, die Laufbereitschaft und die kämpferische Leistung waren richtig gut“, schwärmte Grafen-Coach Christian Endler nach dem starken Auftritt am Montag. Gegen das favorisierte Kelheim setzte der SVN immer wieder Nadelstiche und kam in der 18.Minute zur Führung. Tobias Brenninger bediente Thomas Niedermeier, der vor dem Torhüter eiskalt einschob. Fünf Minuten später mussten die Gäste eine harte Zeitstrafe gegen Roman Kratzer wegen hohen Beins einstecken, überstanden die Phase aber schadlos. Johannes Körbl sowie Tom Niedermeier scheiterten daraufhin am starken Torhüter oder an den eigenen Nerven, sodass erst Hannes Karl auf Hackenvorlage von Körbl in der 43.Minute das hochverdiente 2:0 nachlegte.
Nach der Pause versuchte Kelheim alles, um noch einmal ins Spiel zu finden, biss sich aber an der starken SVN-Defensive die Zähne aus. Stattdessen konterten die Vilstaler einige Male gefährlich, aber ergebnislos. Stefan Brenningers Pfostenkracher war dabei die beste Gelegenheit. Es dauerte bis zur Nachspielzeit, in der der eingewechselte Michael Koller nach einem Abwehrfehler den Ball via Bogenlampe zum 3:0 ins Tor hob (90.+2). Bezeichnend, dass der einzige Torschuss des ATSV von Nico Pollmann erst danach aufs Grafentor flog.
„Wir mussten nach der Zeitstrafe und die 20 Minuten nach der Pause, zwei Phasen überstehen, in der uns Kelheim ordentlich unter Druck gesetzt hat. Da hatten wir kaum Ballbesitz und konnten uns nicht mehr entlasten“, fasste Endler nüchtern zusammen, sah aber auch das Entscheidende. „Unser Trumpf war das unfassbar gute Umschaltspiel. Das Ergebnis ist auch in dieser Höhe verdient. Respekt, ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft."