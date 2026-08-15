Starke Gonsenheimer treffen das Tor nicht

Wie bemisst man eine Torchance? Geht es danach, wie gefährlich ein Ball aufs Tor kommt, herrschte bei Oberligist SV Gonsenheim gegen die TuS Koblenz Flaute. Was möglich gewesen wäre, gab Anlass sich die Haare zu raufen. Dass die „Schängel“ im zehnten Versuch beim 1:0 (0:0) ihren ersten Dreier auf der Bezirkssportanlage Mombach holten, hatte vor allem mit dem Gonsenheimer Fehlschussfestival zu tun.
„Das Spiel tut weh“, sagt Trainer Luca Vanni, „aber wenn wir morgen draufgucken, werden wir feststellen, dass wir mit der Leistung echt zufrieden sein können. Du kannst für dich eine Leistungsgarantie entwickeln, aber daraus wird keine Ergebnisgarantie.“ Die Ausweichplatzherren waren klar besser, ließen wenig zu, verteidigten stark nach vorn, kombinierten, zogen immer wieder ab – mit fataler Ineffizienz.
Fünf freie Abschlüsse aus 15 bis 18 Metern, noch mit genug Zeit zum Zielen, ließen Enis Coric, Tibor Engler, Yannik Ischdonat und gleich dreimal Can Karakas liegen. Jan Vogel traf vor der Hütte den Ball nicht und zielte aus spitzem Winkel auf den Keeper, Ischdonats Hackentrick am Fünfer landete beim Gegner. Die dicksten Dinger: Maurice Neukirch eroberte die Kugel, lief bis acht Meter vor dem Tor durch und knallte die Kugel drüber (65.). Genauso wie Elias Walter aus sechs Metern (82.).
Vanni: Bis einer stirbt
Zwei, drei gute Gelegenheiten hatten auch die Gäste, die mit viel Dusel ihre Weiße Weste in dieser Spielzeit wahrten – und im Stile einer Spitzenmannschaft zuschlugen. Fehlpass Ischdonat, der ausrutscht, sodass das Gegenpressing ausbleibt, Außenrist-Flachpass Damir Grgic geradeaus in die Spitze, Nokouri Hangatta trifft den Ball nicht, Nazif Tchadjei legt quer, Igor Blagojevic staubt ab (73.).
In einem Tropen-Duell mit drei Trinkpausen half es den Koblenzern gewiss, anders als die Gonsenheimer unter der Woche kein Pokalspiel gehabt zu haben. Und doch drückte der SVG bis zum Ende unermüdlich, nur ohne Ertrag. „Aus der Vielzahl Chancen und Situationen müssen wir viel, viel mehr Kapital schlagen“, resümiert Vanni – und richtet scharfe Kritik an den Verband, eine solche Partie bei laut Wetterdienst.de ohnehin in Mombach knapp 40 Grad auf dem Kunstrasen-Glutofen nicht abzusetzen: „Ich weiß nicht, ob man da warten muss, bis einer stirbt.“