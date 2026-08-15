Starke Gonsenheimer treffen das Tor nicht 0:1-Niederlage gegen TuS Koblenz wegen fataler Abschlussschwäche und eines Doppelfehlers +++ Vannis scharfe Kritik am Verband von Torben Schröder · Heute, 16:54 Uhr · 0 Leser

Gleich drei Trinkpausen gab es beim Spiel Gonsenheim gegen Koblenz. – Foto: Andreas Klein (Archiv)

Wie bemisst man eine Torchance? Geht es danach, wie gefährlich ein Ball aufs Tor kommt, herrschte bei Oberligist SV Gonsenheim gegen die TuS Koblenz Flaute. Was möglich gewesen wäre, gab Anlass sich die Haare zu raufen. Dass die „Schängel“ im zehnten Versuch beim 1:0 (0:0) ihren ersten Dreier auf der Bezirkssportanlage Mombach holten, hatte vor allem mit dem Gonsenheimer Fehlschussfestival zu tun.

„Das Spiel tut weh“, sagt Trainer Luca Vanni, „aber wenn wir morgen draufgucken, werden wir feststellen, dass wir mit der Leistung echt zufrieden sein können. Du kannst für dich eine Leistungsgarantie entwickeln, aber daraus wird keine Ergebnisgarantie.“ Die Ausweichplatzherren waren klar besser, ließen wenig zu, verteidigten stark nach vorn, kombinierten, zogen immer wieder ab – mit fataler Ineffizienz. Fünf freie Abschlüsse aus 15 bis 18 Metern, noch mit genug Zeit zum Zielen, ließen Enis Coric, Tibor Engler, Yannik Ischdonat und gleich dreimal Can Karakas liegen. Jan Vogel traf vor der Hütte den Ball nicht und zielte aus spitzem Winkel auf den Keeper, Ischdonats Hackentrick am Fünfer landete beim Gegner. Die dicksten Dinger: Maurice Neukirch eroberte die Kugel, lief bis acht Meter vor dem Tor durch und knallte die Kugel drüber (65.). Genauso wie Elias Walter aus sechs Metern (82.).