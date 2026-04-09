Starke Gesten auf dem Platz: Diese Fairplay‑Aktionen stehen zur Wahl

Seit 1997 machen der Deutsche Fußball-Bund und seine Landesverbände unter dem Motto „Fair ist mehr“ auf sportliches Verhalten aufmerksam. In Württemberg prämieren wir monatlich einen BLEIB FAIR-Monatssieger – und Ihr entscheidet mit: Stimmt jetzt für die Fairplay-Aktion des Monats März ab!

Auf den Monatssieger warten attraktive Preise. Neben einem adidas‑Rucksack erhält er zwei Tickets für ein Spiel im Verbandsgebiet seiner Wahl, darunter auch Begegnungen mit Bundesligisten. Doch Fairness wird nicht nur beim Sieg belohnt. Auch die beiden im Voting unterlegenen Nominierten sowie alle weiteren gemeldeten Fairplay‑Akteure werden mit einem adidas‑Gymbag und einem Fairplay‑Handtuch ausgezeichnet.

In der Partie zwischen dem TV Möglingen II und der Spvgg Hirschlanden‑Schöckingen am 15. März in der Kreisliga B Enz/Murr befand sich das Spiel in einer sportlich hochsensiblen Phase. Hirschlanden‑Schöckingen führte mit 1:0, spielte nach einer Roten Karte jedoch in Unterzahl und stand unter zunehmendem Druck. In der 70. Minute setzte sich Benedikt Fischer nach einem langen Ball gegen Verteidiger und Torhüter durch und schob ins leere Tor ein. Der Schiedsrichter erkannte den Treffer zunächst an, da ein mögliches Handspiel aus seiner Position nicht zu erkennen war.

Nach Hinweisen der Gastgeber suchte der Unparteiische jedoch das Gespräch mit Fischer, der ehrlich zugab, dass ihm der Ball unmittelbar vor dem Abschluss an die Hand gesprungen war. Das Tor wurde daraufhin zurückgenommen. Statt eines möglichen 2:0 erzielte Möglingen wenig später den 1:1‑Ausgleich, sodass sich Hirschlanden‑Schöckingen am Ende mit einem Punkt begnügen musste. Gerade vor dem Hintergrund der Unterzahlsituation, des Aufstiegsrennens und des hohen Drucks zeigte Benedigt Fischer außergewöhnliche sportliche Integrität. Sein Verhalten wurde sowohl vom Schiedsrichter als auch vom Gegner ausdrücklich gelobt und als Fairplay‑Aktion gemeldet.

Kein Elfmeter! Schiedsrichter beeindruckt von Ehrlichkeit

Ebenfalls nominiert ist Emre Korkmaz vom FV Grün‑Weiss Ottenbronn. Im Spiel beim SV Sulz am Eck am 8. März in der Kreisliga B (Nordschwarzwald) entschied der Schiedsrichter in der 63. Spielminute auf Elfmeter für die Gäste. Korkmaz, mit der Rückennummer 77, ging daraufhin direkt auf den Schiedsrichter zu und erklärte offen, dass sein Gegenspieler in der betreffenden Situation klar den Ball gespielt habe und kein Foul vorlag. Der Strafstoß wurde daraufhin zurückgenommen, Schiedsrichter Atilla Cevirgen war beeindruckt: „Ich pfeife schon ein paar Jahre, aber so ein starkes Fairplay habe ich noch nicht erlebt.“

Stolperer wird zur Ampelkarte – Mark Luz schreitet ein

Komplettiert wird das Trio durch Mark Luz von der SGM Oberreichenbach/Würzbach. In der Begegnung beim SV Althengstett am 15. März in der Bezirksliga Nordschwarzwald kam es in der 63. Minute zu einem Konter der Gäste. Dabei geriet Luz ins Stolpern. Aufgrund der Dynamik der Szene wertete der Schiedsrichter die Situation zunächst als Foulspiel und zeigte dem vermeintlichen Gegenspieler die zweite Gelbe Karte. Luz meldete sich jedoch unmittelbar selbst zu Wort und stellte klar, dass er ohne gegnerische Einwirkung gestrauchelt sei und kein Foul vorgelegen habe. Durch diese ehrliche Selbstanzeige wurde die Entscheidung korrigiert und ein Platzverweis verhindert.

Jetzt abstimmen!

Jetzt liegt es an euch: Stimmt ab, wer den Titel BLEIB FAIR Monatssieger verdient! Abgestimmt werden kann auf dieser Seite.