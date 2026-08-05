Starke Generalprobe für das erste Heimspiel

– Foto: Axel Kammerer

Der Auftakt ist gelungen, nun soll im Elmstadion der nächste Schritt folgen. Nach dem 2:0-Auswärtssieg beim SSV Jeddeloh bestreitet die FSV Schöningen am Sonntag ihr erstes Heimspiel der neuen Regionalliga-Saison. Zu Gast ist der FC Eintracht Norderstedt, der zum Auftakt gegen Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst ein 2:2 erreichte.

Mit drei Punkten rangiert die FSV nach dem ersten Spieltag auf Platz vier der Regionalliga Nord und gehört damit zur Spitzengruppe. Vor heimischer Kulisse soll nun der zweite Sieg folgen.

Die Ausgangslage verspricht ein interessantes Duell. Schöningen reist mit viel Selbstvertrauen an, nachdem die Mannschaft von Christian Benbennek in Jeddeloh über weite Strecken überzeugte. Ayhan Cankor brachte die FSV früh auf Kurs, ehe Joker Tom-Luca Winter in der Schlussphase den Endstand herstellte. Überschattet wurde der Erfolg allerdings von der Roten Karte gegen Julian Weigel, der im Heimspiel fehlen wird.

Norderstedt zeigte seinerseits zum Saisonstart Moral. Gegen Aufsteiger Atlas Delmenhorst führten die Schleswig-Holsteiner zweimal, mussten sich aber nach einem Foulelfmeter in der Nachspielzeit mit einem 2:2 begnügen. Die Mannschaft von Özden Kocadal verpasste damit zwar den Sieg, präsentierte sich aber offensiv gefährlich und dürfte auch in Schöningen selbstbewusst auftreten.

Für die FSV geht es darum, den gelungenen Saisonstart zu bestätigen und das erste Heimspiel erfolgreich zu gestalten. Der Verein setzt dabei auf die Unterstützung der eigenen Anhänger und hofft auf eine stimmungsvolle Kulisse im Elmstadion. Mit einem weiteren Erfolg könnte sich Schöningen früh in der Spitzengruppe der Regionalliga Nord festsetzen und den gelungenen Auftakt in die neue Spielzeit weiter veredeln.