Starke Generalprobe: Frauen des VfB Stuttgart bereit für die Rückrunde

Die VfB Frauen waren jedoch gut vorbereitet und setzten alles daran, das letzte Testspiel vor dem Regionalliga-Restart erfolgreich zu gestalten. Auf den ersten Torversuch von Joy Castor (11.) waren es jedoch zunächst die Gastgeberinnen, die den VfB in der Defensive forderten. Julia Pollak (15.) und Alina Mailbeck (15.) des FCN konnten die Kugel nicht im VfB Gehäuse unterbringen – auf der anderen Seite machte es Jana Spengler besser, die sich nach einem schönen Zuspiel von Yuka Hirano durchsetzte und die Kugel zum 1:0 ins lange Eck für den VfB einschob. Diese schmale Führung brachten die VfB Frauen in die Halbzeit, da die Möglichkeiten von Dafina Redzepi (30.) und Assistgeberin zum 1:0 Yuka Hirano (36.) nicht zum zweiten Treffer führten.

Die erste Chance nach Wiederanpfiff gehörte dem 1. FC Nürnberg: Julia Pollak (51.) tauchte allein vor dem VfB Gehäuse auf und zog ab, VfB Keeperin Kiara Beck reagierte jedoch blitzschnell und hielt dadurch weiterhin die Null fest. Kurz vor der Stundenmarke brachte Cheftrainer Heiko Gerber zwei neue Kräfte in die Partie: Jana Beuschlein und Meike Meßmer ersetzten Dafina Redzepi und Katharina Schäfer für die letzten gut 30 Minuten. Und der VfB drängte auf den zweiten Treffer: Zunächst probierte es Jana Spengler (62.), der anschließende Kopfball von Meike Meßmer rauschte nach schöner Hereingabe von Joy Castor nur zwei Minuten später an den Pfosten (64.). Für Torschützin Jana Spengler kam für die Schlussoffensive Farah Jusufovic (71.), gefolgt von Svea Fleischmann und Nachwuchstalent Lavinia Haas für Yuka Hirano und Joy Castor (83).

Am Ergebnis änderte dies jedoch nichts mehr. Die VfB Frauen brachten die knappe 1:0-Führung über die Zeit und beenden die Wintervorbereitung dadurch mit insgesamt vier Siegen (gegen 1. FC Nürnberg, JFA Academy Fukushima, TSV Neuenstein, 1. FC Heidenheim), zwei Unentschieden (gegen FC Bayern München II, SV 67 Weinberg) und einer Niederlage (gegen Eintracht Frankfurt II).

Trainerstimme

Heiko Gerber: "Insgesamt war es ein sehr intensives und gutes Spiel von beiden Mannschaften. In der ersten Halbzeit hatte Nürnberg etwas mehr Ballkontrolle und Spielanteile, dabei sind sie jedoch nicht so richtig zwingend geworden und wir hatten immer wieder gute Balleroberungen und Umschaltaktionen. Dadurch sind wir dann auch mit 1:0 in Führung gegangen. Aufgrund von Umstellungen haben wir in der zweiten Hälfte noch etwas mehr Spielkontrolle erlangt und hatten auch weiterhin sehr gute Ansätze. Nürnberg hatte noch eine ganz klare Chance zum Ausgleich, es hätte dadurch auch Unentschieden ausgehen können.

In Summe war es eine Top-Leistung von meiner Mannschaft, die sich gegen eine gute Nürnberger Mannschaft in allen Bereichen gewehrt hat, die die Zweikämpfe angenommen und die Räume eng gemacht hat. Dabei haben wir auch immer wieder versucht, nach vorne und hinten rauszuspielen. Natürlich haben wir auch Fehler gemacht, dennoch war es wahrscheinlich unser mit Abstand bestes Vorbereitungsspiel. Ich bin sehr froh, dass es im letzten Spiel vor dem Regionalliga-Start nächste Woche war."