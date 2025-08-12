Starke Generalprobe: ASV Mettmann deklassiert Türkgücü Ratingen

Viel zu sehen war davon im Vergleich mit den Mettmannern allerdings nur selten etwas. Erst in der Schlussphase, als die Gäste bereits den Schongang eingelegt hatten, sorgte der neu verpflichtete Torjäger Samed Yesil (62., 73.) für ein wenig Ergebniskosmetik. Weit über eine Stunde lang gaben indes die Gäste den Ton an. Bereits zur Halbzeitpause war das halbe Dutzend voll.

„Ohne überheblich sein zu wollen, aber wir hätten aufgrund der herausgespielten, aber vergebenen Chancen gut und gerne zweistellig gewinnen müssen. Am Ende haben die Jungs das allzu locker gesehen: Dass wir das mögliche 9:1 in einem Anfall von Arroganz liegen lassen, uns aber mit dem direkten Konter das 8:2 fangen, hat mir gar nicht gefallen“, konstatierte Trainer Sebastian Pichura. Meckern auf gehobenem Niveau? Andererseits wollte der Coach eine Woche vor dem Punktspielauftakt beim SV Hösel gerne eine möglichst optimale Leistung sehen.

Blitzstart für den ASV

Der aufgerückte Abwehrchef Justus Erkens eröffnete nach Vorarbeit von Yusuf Kaha und Ezequiel Gomez nach fünf Minuten den Torreigen. Adil Azhil (11.), Kaya (20.) und der später (38., 50.) mit zwei weiteren Treffern (und zwei Assists) überzeugende Zugang Tristan Maresch erhöhte auf 4:0 (30.). Ratingens Abdul Baki Aydin traf zum 4:1 (33.), während der eingewechselte Justin Lüdtke mit dem 8:1 (55.) das letzte Tor der Gäste erzielte. Also eine ergebnistechnisch gelungene Generalprobe des ASV.

Die steht dem SC Rhenania Hochdahl noch bevor. Nach einer Übungseinheit am Sonntagnachmittag absolviert der Aufsteiger am Mittwoch um 19.45 Uhr beim HSV Langenfeld seinen letzten Test vor der Bezirksliga-Heimpremiere am Sonntag gegen Neuss-Weißenberg.