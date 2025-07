Starke Gegner für Fortunas Talente

In vier Wochen beginnt für Fortuna Düsseldorfs U19 schon wieder der Ernst des Fußballerlebens. Bereits Anfang August startet der Nachwuchs vom Flinger Broich in das zweite Jahr in der neu eingeführten DFB-Nachwuchsliga. Nun steht auch fest, mit wem es die Mannschaft von Engin Vural in der Vorrunde zu tun bekommt. Mit dem frisch gebackenen Deutschen A-Jugendmeister 1. FC Köln, Vurals Ex-Verein MSV Duisburg, Alemannia Aachen und Viktoria Köln warten ein paar alte Bekannte. Komplettiert wird die Vorrundengruppe G vom FSV Mainz 05 und der SV Elversberg.

„Der DFB hat die Tore nun etwas weiter geöffnet. Auf die Partien gegen Mainz und Elversberg freuen wir uns natürlich“, sagt Engin Vural, der allerdings nicht rundum glücklich mit der Einteilung ist. „Sportlich ist die Gruppe attraktiv. Aber dass wir nur in einer Staffel mit sieben anstatt acht Teams gelandet sind und somit zwei Vorrundenspiele weniger haben, stört mich doch etwas. Für die Entwicklung der Jungs wären zwei Partien mehr gut gewesen“, führte der Fußballlehrer aus.

Ausrutscher darf sich sein Team daher erst recht nicht erlauben, will es erneut in die Hauptrunde der besten 24 Klubs einziehen. In den Vorbereitungsspielen deutete die Vural-Elf bereits an, was sie zu leisten imstande ist. Am vergangenen Wochenende wurde Ajax Amsterdam mit 2:0 bezwungen. Davor gab es ebenfalls ein 2:0 gegen Hannover 96. Vor dem Ligastart absolvieren die Flingeraner noch ein Trainingslager in Goch, sowie Testspiele gegen den Deutschen Meister Köln und den „Vize“ Bayer 04 Leverkusen.