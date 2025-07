Starke Frühform des SV Hellern hält im Pokal an

TSG Dissen - TUS Hilter 0:4 (0:1)

In dem Derby war der Bezirksliga-Absteiger klarer Favorit. Aber Derby haben bekanntlich ihre eigenen Gesetzte. Die Gäste gingen durch Vladimir Titievskiv früh mit 1:0 in Führung.

Der Gastgeber hielt lange gut dagegen und suchte spielerische Lösungen. Kurz nach der Pause baute der TUS Hilter durch Nikolas Brinkmann die Führung aus. Damit war der Widerstand der Gastgeber gebrochen. Erst in den Schlußminuten legten David Keil und Erik Steeken zwei weitere Treffer für den Kreisligisten nach.

"Es war ein verdienter Sieg. TSG Dissen hat es ganz gut gemacht. Sie haben immer versucht einen spielerischen Ansatz zu wählen. Haben immer wieder versucht von hinten raus zu kombinieren. Das ist auch das ein oder andere Mal gut gelungen. Nichtsdestotrotz waren wir die fuballerisch bessere Mannschaft. Zur Halbzeit stand es 1:0. Wir hatten in der ersten Halbzeit noch eine weitere gute Chance. Ich bin insgesamt zufrieden, wir haben gewonnen und zu „null“ gespielt. Wir sind gutes Mutes, nächste Woche mit dem Punktspielen zu beginnen,“ sagte uns Trainer Patrick van der Sanden (TUS Hilter).

Spielverein 16 - RW Sutthausen 0:6 (0:4)

Nach der Pause legten die Gäste bis zur 60. Minute noch zwei Treffer nach bevor und ruhten sich anschließend auf dem hohen Vorsprung aus. Routinier Jari Rodewald (16) sah in der Schlußphase noch gelb/rote Karte.

TUS Engter - TV Bohmte 01 2:7 (1:4)

Nach dem frühen Rückstand fand der TV Bohmte schnell zurück in die Spur und drehte das Spiel bis zur Pause auf 4:1. Zwar kam der kampfstarke Gastgeber noch einmal auf 2:4 heran, aber Ende siegt der favorisierte TV Bohmte standesgemäß mit 7:2 Toren.

"Wir haben es uns anfangs selber etwas schwer gemacht, indem wir Engter zur Führung eingeladen haben. Daraufhin hatten wir aber eine gute Antwort und haben in einer relativ kurzen Zeit das Spiel drehen können. Ich denke, dass der Sieg auch insgesamt in der Höhe, völlig in Ordnung geht,“ lautet das Statement von Trainer Andreas Ackermann.