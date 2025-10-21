Starke Form bestätigt - Unsere SGM B2 gewinnt 14:0 gegen die Zweitvertretung von Union Wasseralfingen
Am regnerischen Sonntag morgen empfing die Zweitvertretung unser SGM Albuch die Wasseralfinger Kicker der neuformierten Viktoria.
Unsere Jungs drückten nachdem Anpfiff direkt auf die Tube und machten in der 2. und 6. Minute durch Berat und Eduard zwei frühe Tore.
Philipp, Alex und Berat besorgten noch in der Ersten Halbzeit mit 4 Toren einen 6:0 Halbzeitstand. Auffällig bei den Toren war, dass diese uneigensinnig und schön herausgespielt waren. Die Mannschaft strotzte vor Spielfreude.
Nach der Halbzeit hörten unsere Albucher Jungs nicht auf mit dem Tore schießen und machten noch 8 Tore und schraubten das Ergebnis auf 14:0 hoch.
Unsere Torschützen in der Zweiten Halbzeit waren Berat (1 Tor), Elia (2 Tore), Milow (2 Tore), Julian (1 Tor) und Alex (2 Tore).
Der Endstand der torreichen Partie war am Ende 14:0 für die Heimmannschaft. Während unser Angriff brillierte, darf man nicht außer Acht lassen, dass die Abwehr in Person von Torwart Lasse zu Null gespielt hat und komplett dicht stand.