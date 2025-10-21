Starke Form bestätigt - Unsere SGM B2 gewinnt 14:0 gegen die Zweitvertretung von Union Wasseralfingen Am regnerischen Sonntag morgen empfing die Zweitvertretung unser SGM Albuch die Wasseralfinger Kicker der neuformierten Viktoria.

Unsere Jungs drückten nachdem Anpfiff direkt auf die Tube und machten in der 2. und 6. Minute durch Berat und Eduard zwei frühe Tore. Philipp, Alex und Berat besorgten noch in der Ersten Halbzeit mit 4 Toren einen 6:0 Halbzeitstand. Auffällig bei den Toren war, dass diese uneigensinnig und schön herausgespielt waren. Die Mannschaft strotzte vor Spielfreude.