Starke ETB-Leistung wurde nicht belohnt Oberliga Niederrhein: Der ETB Schwarz-Weiß Essen musste sich dem KFC Uerdingen im Topspiel geschlagen geben.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen spielte am Uhlenkrug gegen den großen Aufstiegsfavoriten KFC Uerdingen 05, hielt 90 Minuten lang prächtig mit, musste sich aber am Ende mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. 796 Zuschauer sorgten für eine tolle Oberligakulisse und mussten ihr Kommen nach einem intensiven und guten Spiel nicht bereuen. Durch die erneute Niederlage fielen die Schwarz-Weißen auf den 4. Tabellenplatz in der Oberliga Niederrhein zurück. Bereits am kommenden Samstag muss das Team von ETB-Coach Damian Apfeld wieder ran. Dann spielt die Mannschaft vom Uhlenkrug um 18 Uhr beim anderen Aufstiegsfavoriten, der SSVg Velbert.

Nach dem Seitenwechsel nahm der ETB direkt das Heft in die Hand, aber die Gäste standen weiterhin sehr kompakt in der eigenen Hälfte. In der 56. Spielminute hatten dann die KFC-Fans schon den Torschrei auf den Lippen, aber ein guter Flachschuss vom starken Alexander Lipinski aus 20 Metern flog vom rechten Innenpfosten ins Spielfeld zurück. Eine Viertelstunde jubelten dann die ETB-Anhänger als Angreifer Noel Futkeu einen Kopfball ins Uerdinger Tor bugsierte, aber der Treffer wurde wegen vermeintlicher Abseitsstellung nicht anerkannt (71.). Die Schwarz-Weißen versuchten bis zum Schluss alles, aber die dichtgestaffelte KFC-Abwehr konnten sie nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis bringen. Im Gegenteil: Praktisch mit dem Schlusspfiff kassierten die gut spielenden Hausherren noch den Treffer zum 0:2-Endstand. Der eingewechselte Maik Odenthal traf mit einem Flachschuss aus neun Metern in die rechte Ecke (90. +4).

Das sagen die Trainer

Alexander Voigt (KFC Uerdingen): „Wir mussten heute sehr viele Meter machen und weite Wege gehen, gerade was die Defensive anging. Meine Mannschaft hat unglaublich viel investiert. Das ist aber auch die Basis, die wir brauchen und die wir auch verlangen. Es war eine echte Mannschaft auf dem Platz, die sich in das Spiel reingekämpft hat. Wir hatten mit dem frühen Tor einen guten Start, wie so häufig in den letzten Wochen. Danach war es ein ausgeglichenes Spiel. In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel, wo man immer sagen konnte, dass auf beiden Seiten etwas passieren könnte. Es ging hin und her und wir haben alles in die Waagschale geworfen. Wir haben gegen einen guten Gegner gespielt, der uns alles abverlangt hat. Die drei Punkte waren sehr wichtig für uns.“

Damian Apfeld (ETB SW Essen): „Wir haben heute eine gute geschlossene Mannschaftsleistung abgeliefert und auch alles in die Waagschale geworfen. Wir sind bis zum Gegentor sehr gut ins Spiel gekommen. Das Tor war ein Geschenk und der Rückstand hat uns schon ein paar Minuten den Stecker gezogen. Dann haben wir uns aber relativ schnell gefangen. Wir sind nach vorne gekommen, hatten auch die ein oder andere Torchance, konnten uns aber keine richtig klaren Möglichkeiten erarbeiten. In der zweiten Mannschaft haben wir dann im Strafraum zum Teil falsche Entscheidungen getroffen. Das ist aber kein großer Vorwurf, denn so etwas passiert. Wenn wir am Ende einen Punkt holen, können wohl beide Teams zufrieden sein. Das war ein Spiel, was Unentschieden ausgehen kann. Das Ergebnis war heute suboptimal, wird uns aber nicht umwerfen. Wir haben in den letzten drei Spielen nur einen Punkt geholt, das ist etwas mau. Wir müssen wieder Punkte sammeln und im besten Fall am Samstag in Velbert.“