Starke ETB-Leistung beim 5:2-Sieg gegen den Tabellendritten Oberliga Niederrhein: Mit einem Ausrufezeichen meldet sich der ETB Schwarz-Weiß Essen nach dem spielfreien Wochenende zurück.

Die 14-tägige Pause in der Oberliga Niederrhein schien dem ETB Schwarz-Weiß Essen richtig gut getan zu haben, denn die Mannschaft von ETB-Coach Damian Apfeld zeigte gegen den VfB 03 Hilden eine richtig gute Leistung und besiegte den Tabellendritten mit 5:2 (1:1) am heimischen Uhlenkrug. Durch den Dreier konnten die Schwarz-Weißen einen Platz in der Tabelle gutmachen und sind nun Fünfter. Am nächsten Wochenende pausiert die Oberliga. Der ETB hat sein nächstes Meisterschaftsspiel am 27. November, wenn das Team von ETB-Kapitän Frederik „Freddy“ Lach bei TuRU Düsseldorf antritt.

Die Gastgeber fanden gut in die Partie und ließen sich auch von der Verletzung von Abwehrspieler Pascal Kubina nicht schocken, der in der 16. Spielminute mit einer Platzwunde am Kopf ausgewechselt werden musste. Keine drei Minuten später schafften die Schwarz-Weißen dann die 1:0-Führung: Nach einem scharf getretenen Eckball von Guiliano Zimmerling traf Dominik Reichardt mit einem sehenswerten Flugkopfball aus sieben Metern in den rechten Torwinkel (19.). Die Hausherren hatten auch nach der Führung alles im Griff und ließen bis zur 41. Spielminute keine Torchance der Hildener zu. Dann traf aber ETB-Sechser Marvin Matten seinen Gegenspieler Nils Gatzke an der Strafraumgrenze am Bein und Schiedsrichter Felix May zeigte auf den Elfmeterpunkt. So eine Chance ließ sich VfB-Torjäger Pascal Weber natürlich nicht entgehen und traf eiskalt zum 1:1-Halbzeitstand in die Maschen (41.).

Nach dem Anpfiff zum zweiten Durchgang zeigten sich die Schwarz-Weißen etwas unsortiert und mussten in der 48. Minute das 1:2 schlucken. Nach einer schönen Kombination traf Luca Majetic mit einem Flachschuss aus zwölf Metern in die rechte Ecke zur Gästeführung. Sechs Zeigerumdrehungen später hatte der ETB dann das Glück auf seiner Seite, als ein toller Schuss von Hildens Robin Müller aus 25 Metern gegen die Querlatte klatschte (54.). Das war aber auch die letzte gute Gelegenheit für den VfB, denn danach bestimmten die Gastgeber wieder das Geschehen und trafen in der 55. Spielminute zum 2:2-Ausgleich. Nach einem Zuckerpass von Marcello Romano konnte ETB-Torjäger Noel Futkeu Keeper Yannic Lenze mit einem Flachschuss aus acht Metern tunneln. 20 Minuten vor dem Spielende gingen die „Schwatten“ erneut in Führung: Romano traf mit einem artistischen Seitfallzieher aus sieben Metern unhaltbar zum 3:2 in die rechte Ecke (70.). In der 82. Minute gab es dann einen Elfmeter für den ETB und eine Rote Karte gegen Hilden. Isaak Kang hatte den einschussbereiten Futkeu vier Meter vor dem Tor festgehalten und musste dafür den Platz verlassen. Zum fälligen Foulelfmeter trat Prince Kimbakidila an, doch seinen halbhohen Schuss in die rechte konnte Lenze parieren, der aber dann beim Nachschuss zum 4:2 aus fünf Metern machtlos war (84.). Den Schlusspunkt setzten die Hausherren dann in der Nachspielzeit: Nach einem klasse Zuspiel vom eingewechselten Marc Gotzeina überlupfte Kimbakidila den herausstürzenden Yannic Lenze aus zwölf Metern und traf zum 5:2-Endstand ins verwaiste Gehäuse (90. +3).