Starke erste Halbzeit wird belohnt: TSV Gilching holt ersten Auswärtssieg der Saison

Die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried haben den ersten Auswärtssieg der Saison eingefahren. Beim Landesliga-Absteiger SV Pullach setzte sich der Bezirksligist verdient mit 2:1 (2:0) durch.
„Jetzt geht der Pfeil wieder nach oben“, freute sich Trainer Christian Rodenwald nach dem 2:1 (2:0)-Sieg seines TSV Gilching-Argelsried beim SV Pullach. Das Team war am Samstag mit der durchwachsenen Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen zum Landesliga-Absteiger gereist. Dort zeigten die Bezirksliga-Fußballer, warum sie diese Saison wohl deutlich besser abschneiden werden als in der enttäuschenden abgelaufenen Runde. Trotz einiger Ausfälle spielten die Gäste eine starke erste Halbzeit und ließen auch nach der Pause nicht mehr viel anbrennen.
Der TSV setzte dabei auf eine defensivere Ausrichtung als zuletzt. Tarik Kluge und Felix Sambs besetzten die Rollen der beiden Außenverteidiger. „Die beiden sind eher Defensivexperten“, sagte Rodenwald. Zusammen mit den Innenverteidigern Lucas Häusler und dem wieder aushelfenden Trainer der dritten Mannschaft, Oliver Henecka, bildeten sie ein sehr stabiles Gerüst. Bestes Zeichen: SVP-Torjäger Maximilian Stapf blieb völlig wirkungslos und verbuchte im gesamten Match nicht eine Chance.
Im Angriff setzten die Gilchinger Fußballer besonders vor der Pause immer wieder gefährliche Nadelstiche. In der 25. Minute folgte die verdiente Belohnung. Nach einem guten Spielzug über Außen vergab Manuel „Mucki“ Eichberg aus wenigen Metern kläglich. Doch zu seinem Glück stand Kapitän Marco Brand goldrichtig und setzte den Ball mit dem rechten Fuß unter die Latte. „Da muss Mucki wohl noch einen ausgeben“, sagte Rodenwald. Ähnlich fiel der zweite Treffer. Diesmal konnte ein Pullacher nicht klären, und Leander Kraus vollstreckte zum 2:0.
„Eigentlich sollten die Jungs so weiterspielen wie vor der Pause und auf das dritte Tor gehen.“
TSV-Trainer Christian Rodenwald war nicht zufrieden mit der zweiten Halbzeit seiner Elf.
Mit der Herangehensweise in der zweiten Halbzeit war Rodenwald nicht mehr zufrieden. „Wir sind zu tief gestanden. Eigentlich sollten die Jungs so weiterspielen wie vor der Pause und auf das dritte Tor gehen“, monierte er. Immerhin fiel den Pullachern gegen die gut sortierte Defensive der Gäste kaum etwas ein. Erst ein kapitaler Stellungsfehler von Sambs ermöglichte den Hausherren nach 78 Minuten durch Maurus Miller den Anschlusstreffer.
Ernsthaft in Gefahr geriet der Auswärtssieg der Gilchinger trotz einiger vergebener Konterchancen jedoch nicht mehr. Nach zwei deutlichen Niederlagen auf fremdem Platz war es der erste Auswärtssieg der Saison für den TSV. Am Sonntag ist die Mannschaft bei Neuling SV Polling (14 Uhr) erneut in der Fremde gefordert.