Der Kapitän machts. Nachdem Manuel Eichberg bei seinem Abschluss nur den Torwart traf, hämmerte Marco Brand (r.) den Ball zur Gilchinger Führung ins Tor. – Foto: Celina Geigle

Starke erste Halbzeit wird belohnt: TSV Gilching holt ersten Auswärtssieg der Saison Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Süd SV Pullach Gilching-A.

Die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried haben den ersten Auswärtssieg der Saison eingefahren. Beim Landesliga-Absteiger SV Pullach setzte sich der Bezirksligist verdient mit 2:1 (2:0) durch.

„Jetzt geht der Pfeil wieder nach oben“, freute sich Trainer Christian Rodenwald nach dem 2:1 (2:0)-Sieg seines TSV Gilching-Argelsried beim SV Pullach. Das Team war am Samstag mit der durchwachsenen Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen zum Landesliga-Absteiger gereist. Dort zeigten die Bezirksliga-Fußballer, warum sie diese Saison wohl deutlich besser abschneiden werden als in der enttäuschenden abgelaufenen Runde. Trotz einiger Ausfälle spielten die Gäste eine starke erste Halbzeit und ließen auch nach der Pause nicht mehr viel anbrennen. TSV mit defensiv ausgerichteter Aufstellung ‒ SVP-Torjäger Stapf ohne Chance

Der TSV setzte dabei auf eine defensivere Ausrichtung als zuletzt. Tarik Kluge und Felix Sambs besetzten die Rollen der beiden Außenverteidiger. „Die beiden sind eher Defensivexperten“, sagte Rodenwald. Zusammen mit den Innenverteidigern Lucas Häusler und dem wieder aushelfenden Trainer der dritten Mannschaft, Oliver Henecka, bildeten sie ein sehr stabiles Gerüst. Bestes Zeichen: SVP-Torjäger Maximilian Stapf blieb völlig wirkungslos und verbuchte im gesamten Match nicht eine Chance. Im Angriff setzten die Gilchinger Fußballer besonders vor der Pause immer wieder gefährliche Nadelstiche. In der 25. Minute folgte die verdiente Belohnung. Nach einem guten Spielzug über Außen vergab Manuel „Mucki“ Eichberg aus wenigen Metern kläglich. Doch zu seinem Glück stand Kapitän Marco Brand goldrichtig und setzte den Ball mit dem rechten Fuß unter die Latte. „Da muss Mucki wohl noch einen ausgeben“, sagte Rodenwald. Ähnlich fiel der zweite Treffer. Diesmal konnte ein Pullacher nicht klären, und Leander Kraus vollstreckte zum 2:0.