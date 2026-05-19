Starke erste Halbzeit reicht Anderten nicht

– Foto: Lorena Pietler

Anderten überzeugt zunächst gegen den Tabellenführer, verliert nach der Pause aber den Zugriff auf die Partie.

„In der ersten Halbzeit waren wir die bessere und aktivere Mannschaft“, erklärte Faust nach dem Spiel. Seine Mannschaft habe mutig nach vorne gespielt und sich mehrere gute Möglichkeiten erarbeitet: „Wir haben mutig nach vorne gespielt und uns gute Einschussmöglichkeiten erarbeitet, mit denen wir eigentlich in Führung gehen müssen.“ Die Chancen blieben jedoch ungenutzt – ein Problem, das den Trainer zunehmend beschäftigt: „Genau das haben wir aber wieder verpasst – und das zieht sich leider wie ein roter Faden durch die vergangenen Wochen.“

Die Sportfreunde Anderten haben am 32. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 eine deutliche 1:5-Niederlage bei der SG 74 Hannover hinnehmen müssen. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Tobias Faust insbesondere in der ersten Halbzeit eine starke Leistung und hielt die Partie lange offen.

Stattdessen ging SG 74 nach einer Ecke durch Marvin Toleikis in Führung (15.). Faust beschrieb die Szene als unglücklich: „Nach einer Ecke von SG 74 fällt der Ball irgendwie pingpongartig ins Tor.“ Dennoch blieb Anderten im Spiel und kam durch Julian Weigold zum verdienten Ausgleich (31.).

Auch mit dem Zwischenstand zeigte sich Faust zufrieden: „Wir belohnen uns dann mit dem verdienten 1:1-Ausgleich und gehen damit auch in die Halbzeitpause.“ Gleichzeitig warnte er seine Mannschaft vor der Reaktion des Tabellenführers: „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir aufpassen müssen, weil SG 74 sicherlich mit viel Druck aus der Kabine kommen würde.“

Genau dieses Szenario trat nach Wiederanpfiff ein. „SG 74 kam deutlich besser aus der Pause und wir haben die ersten Minuten der zweiten Halbzeit etwas verschlafen“, sagte Faust. Innerhalb weniger Minuten sorgte Jannik Wolters mit einem Doppelpack (49., 57.) für klare Verhältnisse.

Anderten versuchte anschließend noch einmal offensiver zu agieren, lief dadurch jedoch immer wieder in Konter. „Danach haben wir versucht, noch einmal alles nach vorne zu werfen, um den Ausgleich zu erzwingen. Allerdings hatte SG 74 dann klar die Kontrolle über das Spiel“, so Faust. Toleikis erhöhte mit zwei weiteren Treffern (74., 90.) auf den 5:1-Endstand.

Trotz der deutlichen Niederlage wollte Faust den Fokus auf die positiven Ansätze legen: „Am Ende steht eine Niederlage, die natürlich schade ist, weil wir uns für die starke erste Halbzeit nichts kaufen können. Trotzdem müssen wir genau auf dieser Leistung aufbauen.“

Mit 34 Punkten bleibt Anderten auf Rang zwölf und hat zwei Spieltage vor Saisonende weiterhin den Klassenerhalt im Blick. Für SG 74 Hannover waren die drei Punkte im Aufstiegsrennen enorm wichtig, nachdem Verfolger SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II am Wochenende nur unentschieden spielte. Allerdings hat Ramlingen weiterhin zwei Spiele weniger absolviert und kann bereits am Dienstag wieder nachziehen.

SG 74 Hannover – Sportfreunde Anderten 5:1

SG 74 Hannover: Niklas Trapphagen, Melvin Bresso (76. Marvin Bartz), Julien Maurice Dela Bursi, Adriano Tarakaj, Maik-Carsten Geisler (81. Clemens Stamm), Finn Hartmann (69. Gibril Ceesay), Jannik Wolters, Marvin Toleikis, Ben Rathje (46. Moritz Hinkelmann), Aaron-Finn Diehm, Linus Stellan Weiler (56. Brian Bresso) - Trainer: Lars Wolf - Trainer: Oliver Rothenburger

Sportfreunde Anderten: Adrian Grubesic, Laurenz Hinrichs (79. Niclas-Sebastian Spilner), Domenic Bennet Hussel (66. Niklas Goldschmidt), Mack Henriksson (76. Yeremy Asamoah Almonte Kayede), Olrik Alves, Robert Fech, Max Kloss, Julian Weigold (76. Jan Kloßek), Francesco Grundmann, Jonas Frederic Hasenclever, Tom Voß - Trainer: Tobias Faust

Schiedsrichter: Pius Göbberd

Tore: 1:0 Marvin Toleikis (15.), 1:1 Julian Weigold (31.), 2:1 Jannik Wolters (49.), 3:1 Jannik Wolters (57.), 4:1 Marvin Toleikis (74.), 5:1 Marvin Toleikis (90.)