Starke erste Halbzeit – Kirchheimer SC schlägt SSV Eggenfelden klar Kirchheim jetzt Tabellenvierter

Ohne Druck und doch wach widmeten sich die Kirchheimer der Aufgabe, stießen gegen die mit einer kippenden Fünferkette agierenden Gäste immer wieder in die Lücken und machten ihrerseits die Räume eng. „Wir haben das System ja selbst oft genug gespielt, wir wissen um die Vor- und Nachteile“, sagt Toy.

Apropos entspannt: So leicht und locker, wie es das Resultat vermuten lässt, ging das Ganze beim 4:0-Erfolg über den SSV Eggenfelden nicht über die Bühne. „Eggenfelden hat sich bis zum Schluss nicht aufgegeben und alles versucht“, sagt KSC-Spielertrainer Steven Toy. Das bedeutete im Umkehrschluss, dass die Kirchheimer Defensive stets aufmerksam bleiben musste – und das wie zuletzt beim 3:0 in Forstinning auch tat. Zudem machte es die Elf auch fußballerisch gut, selbst auf dem tiefen Boden.

Kirchheim – Zehn Punkte aus den vergangenen vier Spielen und dabei dreimal ohne Gegentor: Der Kirchheimer SC lässt es unmittelbar vor der Winterpause so richtig krachen und kann dem Jahresabschluss daheim gegen den FC Unterföhring (Samstag, 14 Uhr) entspannt entgegensehen.

Während der KSC noch weitere Chancen ausließ, wurde Eggenfelden nur bei dem einen oder anderen Standard richtig gefährlich: So musste nach einer knappen halben Stunde ein Kirchheimer Spieler auf der Linie klären. Cazorla verpasste das 4:0, als er überhastet an Torwart Klaus Malec scheiterte – eigentlich hatte er Schmöller bedienen wollen, der aber in der Mitte ungestraft gelegt wurde (54.). Zwei Minuten später gab’s dann doch Elfmeter: Vollmann spielte Cazorla sehenswert frei, der wurde gefoult und Schmöller verwandelte sicher vom Punkt. (guv)

Kirchheimer SC - SSV Eggenfelden 4:0 (3:0)

KSC: Egner - Branco De Brito, Maiberger, Bachleitner, Zielke - Schmöller (60. Huskic), Zabolotnyi, Vollmann (77. Karlin) - Özdemir (69. Flohrs), Cazorla (71. Kraus), Mauerer (75. Murga)

Tore: 1:0 Özdemir (9.), 2:0 Cazorla (35.), 3:0 Vollmann (45.), 4:0 Schmöller (56./Foulelfmeter)

Schiedsrichter: Nick Ebner (SV Gotteszell) - Zuschauer: 80