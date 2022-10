Starke erste Halbzeit ebnet Auswärtssieg

Mit 0:4 (0:4) gewann unsere erste Mannschaft am Samstag gegen Abus/Mildensee und überzeugte dabei vor allem in Hälfte eins.

Personell entspannte sich die Lage endlich ein bißchen, da man u.a. mit D. Otto nach langer Ausfallzeit einen weiteren Rückkehrer begrüßen konnte und drei Wechsler auf der Bank hatte. Es waren keine 10 Minuten gespielt, ehe die Gäste in Führung gingen. Nach einer Freistoßflanke aus der eigenen Hälfte von SG Torwart Schreiber, reagierte Graber im Strafraum blitzschnell auf den zweiten Ball und traf zum 0:1 / 8.min. Wenig später erhöhte Jeber/Serno dann auf 0:2. Becker nahm Lohmer auf Außen mit, der mit einer scharfen Hereingabe Wegener fand und dieser mit etwas Glück aus kurzer Distanz traf - 18.min. Wieder dauerte es nicht lange, bis die SG den Spielstand weiter erhöhte. Lerm ließ einen Ballgewinn in der eigenen Hälfte clever zu Becker prallen, der mit einem Diagonalball auf die rechte Seite den gestarteten Beichel mitnahm und dessen perfekte Flanke ins Zentrum letztlich von Graber überlegt in die Maschen geköpft wurde - 0:3 / 24.min. Noch vor der Pause legten die Gäste dann abermals nach, dieses mal spielte Graber einen exakten Steckpass durch die Abwehr, Wegener nahm sich den Ball kurz mit und schloss aus spitzem Winkel mit links stark ins lange Eck ab - 0:4 / 28.min. Mit diesem Spielstand ging es dann in die Halbzeit. Leider musste Graber, mit 3 direkten Torbeteiligungen zweifellos bester Mann der erste Hälfte, verletzungsbedingt passen, für ihn kam Salomon in die Partie.