Starke erste Hälfte und dann?

In der vergangenen Saison gewann der FCR das Hinspiel in Kapellen mit 2:0, verlor jedoch das Rückspiel im Röntgenstadion knapp mit 0:1. Beide Teams standen also unter Druck, unbedingt drei Punkte zu holen. Trainer Björn Joppe musste dabei auf drei gesperrte Spieler verzichten: Niklas Burkhard, Finn Belzer und Furkan Tasdemir.

Der FCR war heute auswärts beim SC Kapellen-Erft zu Gast. Für beide Mannschaften verlief die Saison bislang nicht wie erhofft. Kapellen stand vor dem Spiel mit 11 Punkten auf Platz 12, während der FCR nach dem Sieg von Bergisch Born am Samstagabend mit 10 Punkten auf Rang 15 abrutschte – gleichbedeutend mit einem Abstiegsplatz. Dennoch ist die Liga in dieser Saison äußerst eng: Nur sechs Punkte fehlen bis zum Relegationsplatz.

Zudem kommen noch die Verletzungen von J.Kayala, M.Lüttenberg, M.Misiak, M.Buscemi und D.Papadopoulus

Erste Halbzeit

Kapellen begann stark und kam bereits in der ersten Minute zum ersten Abschluss – knapp vorbei. Nur zwei Minuten später folgte der nächste Schuss über das Tor. Der FCR reagierte mit hohem Pressing und kam immer besser ins Spiel. Nach sechs Minuten der erste Schuss auf das Tor von Kapellen.

Auffälligster Spieler war Timo Leber, der inzwischen in seiner dritten Saison für den FCR spielt. Aufgrund von Krankheiten konnte er in den letzten Jahren meist nur rund ein Dutzend Einsätze absolvieren. In dieser Saison stand er in fünf von neun Spielen auf dem Platz – und zeigte heute eine herausragende Leistung. Sowohl defensiv im Zweikampf als auch offensiv war er tonangebend.

In der 11. Minute setzte sich Leber auf der linken Seite durch und spielte präzise in den Strafraum auf Toni Zupo, der aus zehn Metern sicher zum 0:1 traf. Nur eine Minute später hätte es fast 0:2 gestanden: Zupo flankte von links auf Stanislao Apicella, dessen Schuss aber nur ans Außennetz ging.

In der 14. Minute wieder ein Angriff über Leber – sein Pass auf Andrii Pedchenko, der ohne Mühe sein viertes Saisontor erzielte: 0:2. Der FCR war in dieser Phase klar überlegen, musste für das hohe Pressing jedoch viel investieren.

In der 27. Minute eroberte Luka Sola den Ball im Halbfeld, kämpfte sich bis in den Strafraum durch, traf aber nur das Außennetz. Erst in der 31. Minute kam Kapellen wieder gefährlich vor das Tor. Nach einer Ecke wurde der Abschluss zur nächsten Ecke abgewehrt. In der 36. Minute traf nach einer FCR-Ecke von Dominik Heinen der Ball die Latte. Zwei Minuten später hatte Kapellen Pech, als ein Freistoß den Pfosten traf.

Halbzeitfazit: Ein starker Auftritt des FCR mit verdienter Führung.

---

Zweite Halbzeit

Auch nach der Pause startete der FCR besser. Nach fünf Minuten erreichte ein langer Abschlag von Timo Horn erneut Timo Leber, dessen Schuss nur knapp am langen Pfosten vorbeiging. Kurz darauf kam Kapitän Daniel Seibert zum Abschluss aus kurzer Distanz, doch der Ball wurde zur Ecke gelenkt.

Dann jedoch kippte das Spiel: In der 55. Minute erzielte Kapellen nach einem Angriff über rechts mit einem Schuss ins lange Eck den Anschlusstreffer zum 1:2. Nur zwei Minuten später herrschte Chaos im FCR-Strafraum – der Ball konnte aber noch auf der Linie geklärt werden.

Kapellen erhöhte nun den Druck, während dem FCR sichtlich die Kräfte schwanden. In der 66. Minute hatten die Gastgeber eine Dreifachchance – zweimal geblockt, der dritte Versuch saß: 2:2. Nur zwei Minuten später köpfte ein Kapellener Spieler nach einer Ecke per Hinterkopf zum 3:2 ein.

In der 69. Minute sah Toni Zupo wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte, sodass der FCR erneut in Unterzahl war. Kapellen nutzte das Momentum und spielte weiter druckvoll. Torwart Maurice verhinderte mit einer starken Parade das 4:2.

Trotz Unterzahl versuchten unsere Jungs, noch einmal nach vorn zu spielen – die Moral stimmte, aber zwingende Chancen blieben aus. In der 84. Minute machte Kapellen mit einem starken Angriff endgültig alles klar: 4:2. Zwei Minuten später parierte Maurice erneut stark und verhinderte Schlimmeres.

SC Kapellen-Erft – FC Remscheid 4:2

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Germanos Ioannidis, Thomas Lavia, Efe Özen (46. Simon Sasse), Luis Giesen (88. Cain Zaunbrecher), Bryan Schomann, Alexander Fuchs (77. Justin Schiffer), Leonard Lekaj (54. Jonas Giesen), Hiroya Suguro, Nils Mäker, Janis Waffenschmidt (85. Kazuki Hayashi) - Trainer: Lennart Ingmann

FC Remscheid: Maurice Horn, Daniel Saibert, Antonio Zupo, Dominik Heinen, Ramzi Ben Hamada, Koya Shirahata (81. Furkan Asut), Vittorio Di Mari, Timo Leber, Luka Sola, Andrii Pedchenko (90. Mohammed Abunajie), Stanislao Apicella (65. Demirel Emiratli) - Co-Trainer: Nermin Jonuzi - Trainer: Björn Joppe - Co-Trainer: Mike Kupfer

Schiedsrichter: Theodoros Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 212

Tore: 0:1 Antonio Zupo (11.), 0:2 Andrii Pedchenko (14.), 1:2 Luis Giesen (55.), 2:2 Alexander Fuchs (66.), 3:2 Thomas Lavia (68.), 4:2 Janis Waffenschmidt (84.)

Gelb-Rot: Antonio Zupo (69./FC Remscheid/)

---

Fazit

Der FCR zeigte in der ersten Halbzeit eine engagierte und starke Leistung, musste sich aber nach großem Kräfteverschleiß und erneutem Platzverweis geschlagen geben.

Das hohe Pressing fordert seinen Tribut – es reicht aktuell nur für eine Halbzeit.

Jetzt sind es Vier Spiele in Folge mit Platzverweis:

Gegen Velbert: Gelb-Rot für Finn Belzer (51. Minute)

In Solingen-Wald: Gelb-Rot für Stanislao Apicella (39.) und Rot für Niklas Burkhard (80.)

gegen VfB Hilden II Rote Karte für F.Tasdemir

Heute: Gelb-Rot für Toni Zupo (69.)

Diese Serie muss dringend hinterfragt werden. Drei Spiele in Unterzahl kosten nicht nur Punkte, sondern auch zusätzliche Kraft – gerade bei einem so laufintensiven Spielsystem. Hier gilt es, schnell anzusetzen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

---

Ausblick

Das nächste Spiel findet am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr im Röntgenstadion statt. Gegner ist ausgerechnet der Aufstiegsfavorit DV Solingen.