Starke erste Hälfte: Rot-Weiss Cuxhaven überrollt Stotel

Mit der ersten Möglichkeit gingen die Gäste in Führung. Gabriel Costa ließ mehrere Gegenspieler - inklusive Torhüter Yannick Becker - aussteigen und vollendete zum 0:1. Anschließend verpasste Lutz Hölker aus halblinker Position den nächsten Treffer. Dieser fiel in Minute 18. Ein Freistoß von Sebastian Wöhlkens verlängerte Luca Mittelstädt mit der Hacke ins Tor - 0:2. Stotel lief auch anschließend zumeist hinterher, während die Gäste den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen ließen und nachlegten. Joshua Flemming schloss einen zielstrebig vorgetragenen Konter aus kurzer Distanz zum 0:3 ab (31.). Keine 180 Sekunden später kombinierte RWC erneut sehenswert, Costa legte quer auf Mittelstädt, der mühelos einnetzte - 0:4. Die Begegnung war damit bereits entschieden und lieferte im zweiten Abschnitt nur noch wenige Höhepunkte. Die besseren Möglichkeiten besaß der TSV. Der Ehrentreffer blieb allerdings aus.