Starke erste Hälfte: Rot-Weiss Cuxhaven überrollt Stotel

Am Samstagnachmittag trat Rot-Weiss Cuxhaven beim TSV Stotel an und unterstrich seinen Aufwärtstrend. Im ersten Abschnitt dominierte der ehemalige Landesligist nahezu nach Belieben, sodass schon frühzeitig klare Verhältnisse gegeben waren.
Mit der ersten Möglichkeit gingen die Gäste in Führung. Gabriel Costa ließ mehrere Gegenspieler - inklusive Torhüter Yannick Becker - aussteigen und vollendete zum 0:1. Anschließend verpasste Lutz Hölker aus halblinker Position den nächsten Treffer. Dieser fiel in Minute 18. Ein Freistoß von Sebastian Wöhlkens verlängerte Luca Mittelstädt mit der Hacke ins Tor - 0:2. Stotel lief auch anschließend zumeist hinterher, während die Gäste den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen ließen und nachlegten. Joshua Flemming schloss einen zielstrebig vorgetragenen Konter aus kurzer Distanz zum 0:3 ab (31.). Keine 180 Sekunden später kombinierte RWC erneut sehenswert, Costa legte quer auf Mittelstädt, der mühelos einnetzte - 0:4. Die Begegnung war damit bereits entschieden und lieferte im zweiten Abschnitt nur noch wenige Höhepunkte. Die besseren Möglichkeiten besaß der TSV. Der Ehrentreffer blieb allerdings aus.
Nach der bereits neunten Saisonniederlage, die vor allem aufgrund des Auftretens in der ersten Hälfte für Ärger sorgte, ist Stotel weiter ein fester Bestandteil des Abstiegskampfs. In einer Woche folgt das Derby beim MTV Bokel. Rot-Weiss Cuxhaven wiederum fuhr den nächsten deutlichen Sieg ein, steht aber in der kommenden Woche gegen Hedendorf/Neukloster vor einer wesentlich anspruchsvolleren Aufgabe.
Mehr Informationen zur Bezirksliga Lüneburg IV