Starke erste Hälfte reicht nicht: VfL verspielt Führung gegen Gladbach

VfL dominiert und belohnt sich doppelt Im Vergleich zum Vortag gegen Hannover 96 rotierte Trainer Timo Schultz kräftig durch – mit Erfolg. Seine Mannschaft übernahm von Beginn an die Kontrolle und setzte den Bundesligisten früh unter Druck. Nach ersten Annäherungen durch Theo Janotta und Ismail Badjie fiel in der 28. Minute die verdiente Führung: Nach einer Ecke köpfte Janotta am zweiten Pfosten unbedrängt ein. Der VfL blieb spielbestimmend und legte kurz vor der Pause nach. Badjie setzte sich stark durch und bediente Bashkim Ajdini, der flach zum 2:0 einschob.

Auch defensiv präsentierten sich die Osnabrücker stabil. Keeper Niklas Sauter verhinderte kurz vor der Pause mit starken Paraden den Anschlusstreffer und hielt die Null zur Halbzeit fest. Gladbach kommt zurück Nach dem Seitenwechsel bot sich zunächst die Chance zur Vorentscheidung, doch der VfL ließ sie ungenutzt. Stattdessen nutzten die Gäste ihre erste klare Gelegenheit: Wael Mohya verkürzte in der 55. Minute auf 1:2.