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Starke erste Hälfte reicht nicht: VfL verspielt Führung gegen Gladbach
Osnabrück überzeugt lange gegen den Bundesligisten, muss sich nach spätem Ausgleich aber mit einem Remis begnügen
Der VfL Osnabrück hat sich im zweiten Testspiel der Woche mit einem 2:2-Unentschieden von Borussia Mönchengladbach getrennt. Nach einer dominanten ersten Halbzeit und einer verdienten Zwei-Tore-Führung mussten die Lila-Weißen im zweiten Durchgang noch den Ausgleich hinnehmen.
VfL dominiert und belohnt sich doppelt
Im Vergleich zum Vortag gegen Hannover 96 rotierte Trainer Timo Schultz kräftig durch – mit Erfolg. Seine Mannschaft übernahm von Beginn an die Kontrolle und setzte den Bundesligisten früh unter Druck.
Nach ersten Annäherungen durch Theo Janotta und Ismail Badjie fiel in der 28. Minute die verdiente Führung: Nach einer Ecke köpfte Janotta am zweiten Pfosten unbedrängt ein. Der VfL blieb spielbestimmend und legte kurz vor der Pause nach. Badjie setzte sich stark durch und bediente Bashkim Ajdini, der flach zum 2:0 einschob.
Auch defensiv präsentierten sich die Osnabrücker stabil. Keeper Niklas Sauter verhinderte kurz vor der Pause mit starken Paraden den Anschlusstreffer und hielt die Null zur Halbzeit fest.
Gladbach kommt zurück
Nach dem Seitenwechsel bot sich zunächst die Chance zur Vorentscheidung, doch der VfL ließ sie ungenutzt. Stattdessen nutzten die Gäste ihre erste klare Gelegenheit: Wael Mohya verkürzte in der 55. Minute auf 1:2.
In der Folge verlor die Partie etwas an Tempo, ehe sie in der Schlussphase noch einmal Fahrt aufnahm. Während Osnabrück eine mögliche Strafstoßszene nicht zugesprochen bekam, schlug Gladbach eiskalt zu: Veith Stange traf fünf Minuten vor dem Ende zum 2:2-Ausgleich.
Trotz des späten Gegentreffers überwiegen beim VfL die positiven Erkenntnisse. Über weite Strecken hielt die Mannschaft nicht nur mit, sondern bestimmte das Spiel gegen den klassenhöheren Gegner.
Der Test zeigte einmal mehr die Qualität in der Breite des Kaders – gerade Spieler aus der zweiten Reihe nutzten ihre Chance. Nach zwei intensiven Partien in kurzer Folge geht es für die Osnabrücker nun in ein freies Wochenende, bevor der Fokus wieder auf den Ligaalltag gerichtet wird.