Starke erste Hälfte reicht nicht – SG unterliegt in Nußdorf

Bei strahlendem Sonnenschein am Samstag Nachmittag musste sich die SG Hohenthann-Beyharting/FFC 07 beim DJK Nußdorf mit 0:2 geschlagen geben. Die Gäste kamen gut in die Partie, bestimmten das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit und setzten die Nußdorferinnen früh unter Druck. Mehrere Chancen konnten herausgespielt werden: Ein Fernschuss von Besel sorgte für Gefahr, ehe Jakob nach einem gut vorgetragenen Angriff im Eins-gegen-eins an der stark reagierenden Keeperin der Gastgeberinnen scheiterte. Der Ball lief über weite Strecken in der Nußdorfer Hälfte, doch die konsequente Defensive der Heimelf verhinderte eine Führung für die SG.

Nach der Pause präsentierte sich Nußdorf deutlich präsenter. In der 54. Minute fiel dann das 1:0: Nach einer Standardsituation konnte die SG den Ball nicht klären, Lena Wimmer schaltete am schnellsten und traf aus kurzer Distanz zur Führung. Hohenthann verlor anschließend den Zugriff aufs Spiel, klare Aktionen nach vorne blieben aus. Eine der wenigen nennenswerten Gelegenheiten hatte eine SG Stürmerin in der 56. Minute, deren Abschluss, nach Flanke von Bartl, aber ebenfalls nicht den Weg ins Tor fand. Nußdorf agierte im zweiten Durchgang agiler, lauffreudiger und zwang den Gästen zunehmend das eigene Spiel auf.