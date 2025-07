Starke erste Hälfte: Eintracht Rüsselsheim ist im Kreispokal weiter

Rüsselsheim. Erfolgreicher Einstieg für Eintracht Rüsselsheim in den Kreispokal: Zum Auftakt der ersten Runde hat sich der B-Ligist mit 3:1 (3:0) gegen A-Liga-Aufsteiger SSV Raunheim durchgesetzt. Dabei gingen die Gastgeber bis zur Pause schon mit drei Toren in Führung. Ilias Kherraz traf zum 1:0, ehe Burak Olgun (43.) und Erencan Günes (45./Foulelfmeter) mit einem Doppelpack kurz vor der Pause den Vorsprung noch erhöhten.

„In der zweiten Halbzeit war Raunheim stärker und spielbestimmend. Aber wir haben mit guter Verteidigung, gutem Torwart und viel Kampfgeist die Führung über die Zeit gebracht“, sagte Eintracht-Coach Luigi Pennino und fügte an: „Unser Keeper Lucas Thienger konnte in der 70. Minute eine hundertprozentige Chance von Raunheim super halten.“

Aus Sicht von SSV-Trainer Mohamed Assaidi, der urlaubs- und verletzungsbedingt auf sieben Stammspieler verzichten musste, hätte seine Mannschaft nach dem Anschlusstreffer in der 55. Minute durch Oussama Alhaddouti die Partie noch drehen können. Es habe genug Möglichkeiten gegeben. „Aber es lag an der Chancenverwertung.“ Scheiterte Enes Demirel an Eintracht-Torwart Thienger, traf Kevin Böhm kurz darauf nur die Latte.

Weitere Spiele der ersten Runde: TV Crumstadt – Türk Gücü Rüsselsheim (Donnerstag, 19.30 Uhr), TSG Worfelden – Opel Rüsselsheim, TV Haßloch – SG Leeheim/Wolfskehlen, Alemannia Königstädten – Hillal Rüsselsheim (alle Sonntag, 15 Uhr), Germania Gustavsburg – SG Dornheim, Concordia Gernsheim – SF Bischofsheim, SV Bischofsheim – SV Klein-Gerau (alle Sonntag, 17 Uhr), SKG Stockstadt – SV Nauheim, Türkspor Raunheim – SKV Mörfelden, SKG Bauschheim – SG Trebur-Astheim (alle Sonntag, 18 Uhr), Hellas Rüsselsheim – Kickers Mörfelden (Dienstag, 29. Juli, 19.30 Uhr).