Starke erste Hälfte beim Sieg in der Generalprobe

Der TSV Steinbach Haiger fand besser in die Partie. Jonas Singer scheiterte in der fünften Minute im 1 gegen 1 am Torwart. Jakob Pfahl gelang die Führung nach einer Viertelstunde. Jonas Singer war in den Strafraum eingedrungen, legte dann quer und Jakob Pfahl schoss den Ball an den Innenpfosten und von dort ins Netz. Nayrobi Vergas hatte anschließend die erste Gelegenheit der U23, doch Jesper Heim hielt sein Tor sauber (18.). In der 19. Minute flankte Serkan Firat das Leder in den Strafraum, wo Aaron Manu per Kopf ins lange Eck zum 0:2 verwandelte. Michael Guthörl zielte in der 23. Minute zu hoch. Besser machte es dann Jakob Pfahl, als er eine Vorlage von Jonas Singer ins Gehäuse lenkte (27.). In der 40. Minute prüfte Marcel Kalemba den Steinbacher Schlussmann. Keine 60 Sekunden später brach Tim Kircher auf der rechten Seite durch und legte den Ball dann quer. Jonas Singer setzte sich anschließend gegen den Keeper durch und traf zum 4:0-Halbzeitstand.