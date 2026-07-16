Starke Ergebnisse in der Vorbereitung von Dirk Simon · Gestern, 23:34 Uhr · 0 Leser

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Die Vorbereitung läuft am Schönbusch. Bislang konnte Viktoria Aschaffenburg seine Testspiele durchweg erfolgreich gestalten: Auf einen 2:1-Auswärtssieg bei Rot-Weiß Darmstadt folgte ein deutlicher 6:0-Erfolg bei Bavaria Wiesen. Als ebenbürtiger Gegner erwies sich zuletzt Oberligist Wormatia Worms - die Begegnung endete auf dem Trainingsgelände der Viktoria mit 3:3. Es folgte ein 3:2-Sieg bei Landesligist TuS Frammersbach. Ein echter Härtetest stand am vergangenen Sonntag gegen das eingespielte Team von Hessenligist Bayern Alzenau an - und das nach einem kräfteraubenden Turnier am Vortag in Grünsfeld bei Tauberbischofsheim. Ein 2:2 stand nach neunzig Minuten zu Buche. Bereits in der 4. Minute traf Justin Berg zur SVA-Führung, den Ausgleich in der 88. Minute erzielte Moritz Emmerich. Gerade die zweite Halbzeit hatte es Trainer Felix Luz angetan: „Da hat mir unser Spiel sehr gut gefallen, dieser Durchgang ging komplett an uns.“

Seit dem 22. Juni schwitzen und arbeiten die Viktoria-Jungs an ihrer Form. „Wir wollen eine gute Runde spielen“, so die Maxime von Benjamin Baier, dem langjährigen Kapitän und Leader des Teams. Zusammen mit Roberto Desch, der in sein 20. Jahr bei der Viktoria geht, wird er im Mittelfeld die Fäden wieder ziehen. „Wir sind eine tolle Truppe“, umreißt Desch die aktuelle Stimmung in der Vorbereitung. Im Kader gibt es noch die eine oder andere offene Planstelle, an deren Besetzung jedoch eifrig gearbeitet wird „um eine schlagkräftige Mannschaft für die Bayernliga aufzustellen, die erfolgreichen und sehenswerten Fußball spielt“, wie der Sportlich Leiter Daniel Soldevilla betont.





Bestens vorbereitet möchte das Team in die ersten Pflichtspiele starten: Los geht es am 1. August um 16:30 Uhr beim TSV Nördlingen, gefolgt vom ersten Heimspiel am 8. August, 14 Uhr gegen Ingolstadt II. Das zweite Auswärtsspiel findet beim TSV Neudrossenfeld am 14. August um 19 Uhr statt. Vor dem Start der Bayernliga Nord steht am Sonntag, 19. Juli 2026 um 18 Uhr beim TuS Röllbach die erste Runde im bayerischen Toto-Pokal an.