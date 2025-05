49 Punkte aus 23 Spielen und Rang drei: Mit der bisherigen Ausbeute sind die Vereinigten aus Thomm, Osburg, Lorscheid und Morscheid sehr zufrieden. Mit dem 5:1-Erfolg am vergangenen Sonntag beim bereits abgestiegenen FC Gielert haben die Hochwälder die Hoffnung, am Ende eventuell zumindest noch Zweiter werden zu können, am Leben gehalten. Luca Leonhard, Co-Spielertrainer an der Seite von Coach Daniel Becker, sah einen ungefährdeten Sieg: „Wir hatten viele Verletzte und ein paar Urlauber, mussten deshalb mit Nico Thömmes und Sebastian Otto zwei AH-Spieler reaktivieren. Die haben prompt mit ihrer Klasse und Erfahrung auch zwei der fünf Tore erzielt. Beide sind, wenn Not am Mann ist, unverzichtbar für das Team.“