Starke Defensivleistung der Heeslinger wird mit einem Sieg belohnt

Der Heeslinger SC bleibt auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Gegen das favorisierte Team von Borussia Hildesheim bot das Team von Malte Bösch eine konzentrierte Defensivleistung und belohnte sich für den starken Auftritt mit einem 2:0-Erfolg.

Rund 400 Zuschauer sahen zunächst ein Spiel mit leichten Vorteilen für die Platzherren. Allerdings blieb die Elf von Trainer Ridha El Kitar im letzten Drittel zu harmlos, um die Gäste ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. "Was nützt es uns, wenn uns alle für unseren tollen Fußball loben? Das hilft uns herzlich wenig, wenn am Ende die Tore fehlen", ärgerte sich der Borussen-Coach nach dem Spiel gegen einen Gegner, der im Topspiel eine Top-Defensivleistung abgeliefert hatte.

„Wir wollten insbesondere die Räume in der Mitte eng machen. Das ist uns hervorragend gelungen. Wenn man dann noch bedenkt, dass wir heute mit Mateo Zovko und Tjade Motzkus zwei junge Spieler in der Defensive hatten, ist die Leistung um einiges höher zu bewerten. Die Jungs haben das einfach großartig gemacht und alles wegverteidigt, was es zu verteidigen gab“, lobte HSC-Coach Malte Bösch die starke Abwehrleistung seines Teams.

Mit ein wenig mehr Glück, hätte der HSC Mitte der Halbzeit sogar in Führung gehen können, doch weder Tom Trebin, Lennard Martens oder Maxi Köhnken konnten in der 23. Minute eine Dreifach-Chance zu ihren Gunsten verwerten.

Maxi Köhnken zeigt sich reaktionsschnell und erzielt das 1:0

Wesentlich besser lief es da schon wenige Minuten nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Nach einer verunglückten Abwehraktion der Borussen schaltete Maxi Köhnken am schnellsten und erzielte die 1:0-Führung für sein Team (55.).

Ridha El Kitar reagierte sofort, wechselte zwei offensive Spieler ein, um den Druck auf das Heeslinger Tor noch zu verstärken, doch wie schon in den ersten 45 Minuten lieferte Heeslingens Mannschaft eine konzentrierte Abwehrleistung ab und ließ kaum nennenswerte Chancen der Platzherren zu.

Nach dem Feldverweis für Jannis Pläschke erhöht Hildesheim den Druck

Und so blieb ein Distanzschuss von Cenan Üzümcü, der über die Querlatte strich und im Toraus landete, die einzig nennenswerte Aktion der Gastgeber. Zu allem Überfluss wurde Jannis Pläschke in der Schlussphase noch des Feldes verwiesen (75.), doch die zahlenmäßige Unterlegenheit entpuppte sich keinesfalls als Nachteil. Getreu dem Motto „Jetzt erst recht“ erhöhten die Gastgeber den Druck nochmals und drängten mit aller Macht auf den Ausgleich.

Hildesheim wird immer anfälliger für die schnellen Konter des Heeslinger SC

Durch die deutlich offensivere Ausrichtung wurde Hildesheim allerdings immer anfälliger für die schnellen Konter des Heeslinger SC. In den letzten zehn Minuten hatten die Gäste mehrfach die Möglichkeit, den Deckel endgültig draufzumachen und mit 2:0 in Führung zu gehen, doch die Bösch-Elf machte es spannender als nötig. Es lief bereits die sechste Minute der Nachspielzeit, als Jarno Böntgen aus halbrechter Position scharf in die Mitte passte. Der Hildesheimer Verteidiger Jo-Willem Tewes versuchte noch zu klären, doch statt die Situation zu entschärfen, landete der Ball zum 2:0 im Netz.

Malte Bösch spart nicht mit überschwänglichem Lob

Während die Stimmung aufseiten der Borussen alles andere als entspannt war, sparte Heeslingens Coach nicht mit Lob für sein Team: „Das war eine wahnsinnig gute Leistung des gesamten Teams. Zur Leistung passen heute Superlative wie grandios oder überragend“, so Malte Bösch gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.